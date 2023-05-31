https://ria.ru/20230531/lizing-1875286262.html

ВТБ Лизинг: около 80 тысяч вагонов будет обновлено через лизинг к 2030 году

ВТБ Лизинг: около 80 тысяч вагонов будет обновлено через лизинг к 2030 году - РИА Новости, 31.05.2023

ВТБ Лизинг: около 80 тысяч вагонов будет обновлено через лизинг к 2030 году

По оценке ВТБ Лизинг, к 2030 году за счет спроса на новые крытые и полувагоны, цистерны и хопперы у российских операторов с помощью лизинга будет обновлено 80... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:42

2023-05-31T12:42

2023-05-31T12:42

втб лизинг

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737427640_0:174:1053:766_1920x0_80_0_0_8095c9b6f66b1320c14074f9944256dd.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. По оценке ВТБ Лизинг, к 2030 году за счет спроса на новые крытые и полувагоны, цистерны и хопперы у российских операторов с помощью лизинга будет обновлено 80 тысяч вагонов, сообщает пресс-служба ВТБ.К 2030 году нормативный срок службы истечет у более чем 200 тысяч вагонов разного типа – это почти 17% от функционирующих сегодня. По самым консервативным оценкам для их воспроизводства потребуется около 900 миллиардов рублей при условии, что цена вагона сохранится на текущем уровне (4,5 миллиона рублей без НДС). Около 40% этого парка, примерно 80 тысяч вагонов, планируется обновить с помощью лизинга.Драйвером повышенного спроса на новые крытые и полувагоны, цистерны и хопперы является дефицит этих видов подвижного состава на сети РЖД, который образовался из-за роста объема погрузки и грузооборота, в том числе таких массовых грузов как уголь, строительные материалы, зерно. Спрос на такие типы вагонов также связан с замедлением скорости движения парка на сети и низкими объемами производства в прошлом году из-за нехватки комплектующих для вагонов с повышенной осевой нагрузкой.В 2022 году среди клиентов ВТБ Лизинга самыми востребованными стали вагоны-хопперы, предназначенные для перевозки сыпучих грузов. На втором месте по популярности стали фитинговые платформы, которые используются для транспортировки контейнеров, на третьем – полувагоны (типовые), на четвертом – инновационные полувагоны."Исторически лизинг является основным механизмом приобретения грузовых вагонов. На сети РЖД не менее 40% вагонов находятся именно в лизинге. Эта тенденция обоснована долгосрочным характером финансирования (до 10 лет), гибкостью при формировании платежного графика, а также налоговой выгодой для лизингополучателей за счет применения ускоренной амортизации. С учетом этих преимуществ по сравнению с иными механизмами финансирования обновления парка, мы ожидаем, что лизинг продолжит оставаться востребованным механизмом покупки вагонов. По нашим прогнозам, до конца 2030 года отрасль предоставит перевозчикам около 80 тысяч новых вагонов", – отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов, слова которого приводит пресс-служба банка.

https://ria.ru/20230317/reyting-1858641223.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб лизинг, втб