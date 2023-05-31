https://ria.ru/20230531/lizing-1875286262.html
ВТБ Лизинг: около 80 тысяч вагонов будет обновлено через лизинг к 2030 году
ВТБ Лизинг: около 80 тысяч вагонов будет обновлено через лизинг к 2030 году - РИА Новости, 31.05.2023
ВТБ Лизинг: около 80 тысяч вагонов будет обновлено через лизинг к 2030 году
По оценке ВТБ Лизинг, к 2030 году за счет спроса на новые крытые и полувагоны, цистерны и хопперы у российских операторов с помощью лизинга будет обновлено 80... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:42
2023-05-31T12:42
2023-05-31T12:42
втб лизинг
втб
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. По оценке ВТБ Лизинг, к 2030 году за счет спроса на новые крытые и полувагоны, цистерны и хопперы у российских операторов с помощью лизинга будет обновлено 80 тысяч вагонов, сообщает пресс-служба ВТБ.К 2030 году нормативный срок службы истечет у более чем 200 тысяч вагонов разного типа – это почти 17% от функционирующих сегодня. По самым консервативным оценкам для их воспроизводства потребуется около 900 миллиардов рублей при условии, что цена вагона сохранится на текущем уровне (4,5 миллиона рублей без НДС). Около 40% этого парка, примерно 80 тысяч вагонов, планируется обновить с помощью лизинга.Драйвером повышенного спроса на новые крытые и полувагоны, цистерны и хопперы является дефицит этих видов подвижного состава на сети РЖД, который образовался из-за роста объема погрузки и грузооборота, в том числе таких массовых грузов как уголь, строительные материалы, зерно. Спрос на такие типы вагонов также связан с замедлением скорости движения парка на сети и низкими объемами производства в прошлом году из-за нехватки комплектующих для вагонов с повышенной осевой нагрузкой.В 2022 году среди клиентов ВТБ Лизинга самыми востребованными стали вагоны-хопперы, предназначенные для перевозки сыпучих грузов. На втором месте по популярности стали фитинговые платформы, которые используются для транспортировки контейнеров, на третьем – полувагоны (типовые), на четвертом – инновационные полувагоны."Исторически лизинг является основным механизмом приобретения грузовых вагонов. На сети РЖД не менее 40% вагонов находятся именно в лизинге. Эта тенденция обоснована долгосрочным характером финансирования (до 10 лет), гибкостью при формировании платежного графика, а также налоговой выгодой для лизингополучателей за счет применения ускоренной амортизации. С учетом этих преимуществ по сравнению с иными механизмами финансирования обновления парка, мы ожидаем, что лизинг продолжит оставаться востребованным механизмом покупки вагонов. По нашим прогнозам, до конца 2030 года отрасль предоставит перевозчикам около 80 тысяч новых вагонов", – отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов, слова которого приводит пресс-служба банка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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втб лизинг, втб
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. По оценке ВТБ Лизинг, к 2030 году за счет спроса на новые крытые и полувагоны, цистерны и хопперы у российских операторов с помощью лизинга будет обновлено 80 тысяч вагонов, сообщает пресс-служба ВТБ.
К 2030 году нормативный срок службы истечет у более чем 200 тысяч вагонов разного типа – это почти 17% от функционирующих сегодня. По самым консервативным оценкам для их воспроизводства потребуется около 900 миллиардов рублей при условии, что цена вагона сохранится на текущем уровне (4,5 миллиона рублей без НДС). Около 40% этого парка, примерно 80 тысяч вагонов, планируется обновить с помощью лизинга.
Драйвером повышенного спроса на новые крытые и полувагоны, цистерны и хопперы является дефицит этих видов подвижного состава на сети РЖД
, который образовался из-за роста объема погрузки и грузооборота, в том числе таких массовых грузов как уголь, строительные материалы, зерно. Спрос на такие типы вагонов также связан с замедлением скорости движения парка на сети и низкими объемами производства в прошлом году из-за нехватки комплектующих для вагонов с повышенной осевой нагрузкой.
В 2022 году среди клиентов ВТБ Лизинга самыми востребованными стали вагоны-хопперы, предназначенные для перевозки сыпучих грузов. На втором месте по популярности стали фитинговые платформы, которые используются для транспортировки контейнеров, на третьем – полувагоны (типовые), на четвертом – инновационные полувагоны.
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"Исторически лизинг является основным механизмом приобретения грузовых вагонов. На сети РЖД не менее 40% вагонов находятся именно в лизинге. Эта тенденция обоснована долгосрочным характером финансирования (до 10 лет), гибкостью при формировании платежного графика, а также налоговой выгодой для лизингополучателей за счет применения ускоренной амортизации. С учетом этих преимуществ по сравнению с иными механизмами финансирования обновления парка, мы ожидаем, что лизинг продолжит оставаться востребованным механизмом покупки вагонов. По нашим прогнозам, до конца 2030 года отрасль предоставит перевозчикам около 80 тысяч новых вагонов", – отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов
, слова которого приводит пресс-служба банка.