https://ria.ru/20230531/lenoblast-1875279250.html

Ленобласть вошла в тройку лидеров в СЗФО по росту зарплат в стройотрасли

Ленобласть вошла в тройку лидеров в СЗФО по росту зарплат в стройотрасли - РИА Новости, 31.05.2023

Ленобласть вошла в тройку лидеров в СЗФО по росту зарплат в стройотрасли

Ленинградская область заняла третье место среди субъектов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по росту зарплат в строительной отрасли; с 2021 года... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:03

2023-05-31T12:03

2023-05-31T12:03

ленинградская область

александр дрозденко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

главгосэкспертиза

зарплаты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Ленинградская область заняла третье место среди субъектов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по росту зарплат в строительной отрасли; с 2021 года средний доход строителя первого разряда вырос на 19,12%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, с 2021 года средняя зарплата строителя первого разряда выросла с 35 тысяч до 42 тысяч рублей. На такие данные ориентируются при составлении сметных расчетов. При этом с 2023 года Ленинградская область переходит на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости. Это позволит быстрее реагировать на изменения цен на рынке. "Ленинградская область — интересный для инвесторов регион, что подтверждается статистикой ввода жилья и социальных объектов. Наш рост обусловлен тем, что мы четко следуем стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которую в прошлом году утвердил президент России. Ключевая задача на текущий момент — сформировать единое информационное пространство, чтобы упростить работу на всех этапах строительства и быстрее реагировать на меняющиеся рыночные условия", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на окружном совещании Главгосэкспертизы с представителями стройкомплекса СЗФО.В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик отметил, что у Минстроя России и Главгосэкспертизы с региональными стройкомлексами округа налажена содержательная совместная работа. После ЦФО Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по внедрению ТИМ-моделирования в стране. За январь-апрель 2023 года региональные экспертные организации СЗФО дали более одной тысячи заключений госэкспертизы. "Кроме того, необходимо отметить важность внедрения Единой цифровой платформы экспертизы (ЕЦПЭ). Это большой совместный проект, и дальнейшее его развитие должно проходить при участии непосредственных пользователей. В том числе — региональной экспертной организации Ленинградской области", – добавил начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

https://ria.ru/20230525/lenoblast-1874076547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), главгосэкспертиза, зарплаты