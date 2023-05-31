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Ленобласть вошла в тройку лидеров в СЗФО по росту зарплат в стройотрасли - РИА Новости, 31.05.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
12:03 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/lenoblast-1875279250.html
Ленобласть вошла в тройку лидеров в СЗФО по росту зарплат в стройотрасли
Ленобласть вошла в тройку лидеров в СЗФО по росту зарплат в стройотрасли - РИА Новости, 31.05.2023
Ленобласть вошла в тройку лидеров в СЗФО по росту зарплат в стройотрасли
Ленинградская область заняла третье место среди субъектов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по росту зарплат в строительной отрасли; с 2021 года... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:03
2023-05-31T12:03
ленинградская область
александр дрозденко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
главгосэкспертиза
зарплаты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Ленинградская область заняла третье место среди субъектов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по росту зарплат в строительной отрасли; с 2021 года средний доход строителя первого разряда вырос на 19,12%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. По его словам, с 2021 года средняя зарплата строителя первого разряда выросла с 35 тысяч до 42 тысяч рублей. На такие данные ориентируются при составлении сметных расчетов. При этом с 2023 года Ленинградская область переходит на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости. Это позволит быстрее реагировать на изменения цен на рынке. "Ленинградская область — интересный для инвесторов регион, что подтверждается статистикой ввода жилья и социальных объектов. Наш рост обусловлен тем, что мы четко следуем стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которую в прошлом году утвердил президент России. Ключевая задача на текущий момент — сформировать единое информационное пространство, чтобы упростить работу на всех этапах строительства и быстрее реагировать на меняющиеся рыночные условия", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на окружном совещании Главгосэкспертизы с представителями стройкомплекса СЗФО.В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик отметил, что у Минстроя России и Главгосэкспертизы с региональными стройкомлексами округа налажена содержательная совместная работа. После ЦФО Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по внедрению ТИМ-моделирования в стране. За январь-апрель 2023 года региональные экспертные организации СЗФО дали более одной тысячи заключений госэкспертизы. "Кроме того, необходимо отметить важность внедрения Единой цифровой платформы экспертизы (ЕЦПЭ). Это большой совместный проект, и дальнейшее его развитие должно проходить при участии непосредственных пользователей. В том числе — региональной экспертной организации Ленинградской области", – добавил начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.
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александр дрозденко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), главгосэкспертиза, зарплаты
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Главгосэкспертиза, Зарплаты

Ленобласть вошла в тройку лидеров в СЗФО по росту зарплат в стройотрасли

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Ленинградская область заняла третье место среди субъектов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по росту зарплат в строительной отрасли; с 2021 года средний доход строителя первого разряда вырос на 19,12%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, с 2021 года средняя зарплата строителя первого разряда выросла с 35 тысяч до 42 тысяч рублей. На такие данные ориентируются при составлении сметных расчетов. При этом с 2023 года Ленинградская область переходит на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости. Это позволит быстрее реагировать на изменения цен на рынке.
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"Ленинградская область — интересный для инвесторов регион, что подтверждается статистикой ввода жилья и социальных объектов. Наш рост обусловлен тем, что мы четко следуем стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которую в прошлом году утвердил президент России. Ключевая задача на текущий момент — сформировать единое информационное пространство, чтобы упростить работу на всех этапах строительства и быстрее реагировать на меняющиеся рыночные условия", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на окружном совещании Главгосэкспертизы с представителями стройкомплекса СЗФО.
В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик отметил, что у Минстроя России и Главгосэкспертизы с региональными стройкомлексами округа налажена содержательная совместная работа. После ЦФО Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по внедрению ТИМ-моделирования в стране. За январь-апрель 2023 года региональные экспертные организации СЗФО дали более одной тысячи заключений госэкспертизы.
«
"Кроме того, необходимо отметить важность внедрения Единой цифровой платформы экспертизы (ЕЦПЭ). Это большой совместный проект, и дальнейшее его развитие должно проходить при участии непосредственных пользователей. В том числе — региональной экспертной организации Ленинградской области", – добавил начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ГлавгосэкспертизаЗарплаты
 
 
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