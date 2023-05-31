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Голикова рассказала об обеспечении лекарствами жителей новых регионов - РИА Новости, 31.05.2023
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17:14 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/lekarstva-1875378235.html
Голикова рассказала об обеспечении лекарствами жителей новых регионов
Голикова рассказала об обеспечении лекарствами жителей новых регионов - РИА Новости, 31.05.2023
Голикова рассказала об обеспечении лекарствами жителей новых регионов
Более чем 90-процентный охват лекарствами для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется обеспечить в новых регионах к 2025 году, а граждане,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:14
2023-05-31T17:14
общество
здоровье - общество
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татьяна голикова
владимир путин
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более чем 90-процентный охват лекарствами для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется обеспечить в новых регионах к 2025 году, а граждане, которые страдают редкими и дорогостоящими орфанными заболеваниями, с 2023 года уже полностью обеспечены медикаментами, заявила на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С этого года запланировано поэтапное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с достижением более чем 90% охвата к 2025 году. Для граждан, которые страдают редкими и дорогостоящими орфанными заболеваниями лекарственное обеспечение с этого года обеспечивается в полном объеме", - сказала Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Донбасс, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Голикова рассказала об обеспечении лекарствами жителей новых регионов

Голикова: охват лекарствами более 90 процентов обеспечат в новых регионах к 2025 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более чем 90-процентный охват лекарствами для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется обеспечить в новых регионах к 2025 году, а граждане, которые страдают редкими и дорогостоящими орфанными заболеваниями, с 2023 года уже полностью обеспечены медикаментами, заявила на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"С этого года запланировано поэтапное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с достижением более чем 90% охвата к 2025 году. Для граждан, которые страдают редкими и дорогостоящими орфанными заболеваниями лекарственное обеспечение с этого года обеспечивается в полном объеме", - сказала Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.
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Вчера, 16:44
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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