https://ria.ru/20230531/lekarstva-1875378235.html

Голикова рассказала об обеспечении лекарствами жителей новых регионов

Голикова рассказала об обеспечении лекарствами жителей новых регионов - РИА Новости, 31.05.2023

Голикова рассказала об обеспечении лекарствами жителей новых регионов

Более чем 90-процентный охват лекарствами для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется обеспечить в новых регионах к 2025 году, а граждане,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:14

2023-05-31T17:14

2023-05-31T17:14

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Более чем 90-процентный охват лекарствами для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями планируется обеспечить в новых регионах к 2025 году, а граждане, которые страдают редкими и дорогостоящими орфанными заболеваниями, с 2023 года уже полностью обеспечены медикаментами, заявила на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "С этого года запланировано поэтапное лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с достижением более чем 90% охвата к 2025 году. Для граждан, которые страдают редкими и дорогостоящими орфанными заболеваниями лекарственное обеспечение с этого года обеспечивается в полном объеме", - сказала Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20230531/oms-1875371026.html

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Ольга Фомченкова

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