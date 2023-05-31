https://ria.ru/20230531/lavrov-1875405863.html

Лавров прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД стран БРИКС

Лавров прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД стран БРИКС - РИА Новости, 31.05.2023

Лавров прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД стран БРИКС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в среду в Кейптаун, где 1-2 июня примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T19:23

2023-05-31T19:23

2023-05-31T19:23

китай

египет

юар

брикс

сергей лавров

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КЕЙПТАУН (ЮАР), 31 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в среду в Кейптаун, где 1-2 июня примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказали в российском дипведомстве в преддверии визита, в ходе встречи в Кейптауне страны-участницы БРИКС обсудят вопросы международной повестки дня, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, обменяются мнениями о перспективах развития стратегического партнерства объединения. На "полях" совещания у главы российского дипведомства также запланирован ряд двусторонних встреч. ЮАР - последняя страна в африканском турне Лаврова. Ранее на этой неделе министр уже побывал в Кении, Бурунди и Мозамбике. Это уже четвертый по счету визит министра на африканский континент за последний год. В июле прошлого года Лавров ездил в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. Спустя полгода, в январе, министр отправился в ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале был с визитом в Мали, Мавритании и Судане. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

https://ria.ru/20230531/yuar-1875315801.html

https://ria.ru/20230531/mozambik-1875317347.html

китай

египет

юар

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китай, египет, юар, брикс, сергей лавров