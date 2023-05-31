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Курские власти опровергли фейк о прорыве диверсионной группы - РИА Новости, 31.05.2023
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22:55 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/kursk-1875429496.html
Курские власти опровергли фейк о прорыве диверсионной группы
Курские власти опровергли фейк о прорыве диверсионной группы - РИА Новости, 31.05.2023
Курские власти опровергли фейк о прорыве диверсионной группы
В правительстве Курской области опровергли фейк о прорыве диверсионной группы в Кореневский район и об объявлении плана "Перехват". РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T22:55
2023-05-31T22:55
курская область
россия
курск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. В правительстве Курской области опровергли фейк о прорыве диверсионной группы в Кореневский район и об объявлении плана "Перехват". Фейковое сообщение, судя по скриншоту, отправляли людям в личные сообщения с аккаунта, который якобы принадлежит ФСБ России. В нем говорится, что якобы осуществлён прорыв диверсионной группы в Кореневский район и что объявлен план "Перехват". "Новая дезинформация от ЦИПсО: в этот раз они пишут курянам от лица ФСБ. Не поддаемся панике, но сохраняем бдительность!", — говорится в комментарии под скриншотом фейкового сообщения в Telegram-канале правительства Курской области. Во вторник 29 мая власти Курской области опровергали фейк о об угрозе удара БПЛА в регионе с призывом прятаться в бомбоубежище. На прошлой неделе 23-24 мая были запущены фейк об отправке сотрудников органов власти в срочные командировки якобы из-за сложной обстановки на границе и в соседних регионах, и об эвакуации жителей трёх улиц Курска. Власти региона опровергли эти вбросы.
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875423654.html
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курская область, россия, курск, происшествия
Курская область, Россия, Курск, Происшествия
Курские власти опровергли фейк о прорыве диверсионной группы

Курские власти опровергли фейк о прорыве диверсионной группы в Кореневский район

© Pixabay / al-grishinЗнаменский собор в Курске
Знаменский собор в Курске - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Pixabay / al-grishin
Знаменский собор в Курске. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. В правительстве Курской области опровергли фейк о прорыве диверсионной группы в Кореневский район и об объявлении плана "Перехват".
Фейковое сообщение, судя по скриншоту, отправляли людям в личные сообщения с аккаунта, который якобы принадлежит ФСБ России. В нем говорится, что якобы осуществлён прорыв диверсионной группы в Кореневский район и что объявлен план "Перехват".
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"Новая дезинформация от ЦИПсО: в этот раз они пишут курянам от лица ФСБ. Не поддаемся панике, но сохраняем бдительность!", — говорится в комментарии под скриншотом фейкового сообщения в Telegram-канале правительства Курской области.
Во вторник 29 мая власти Курской области опровергали фейк о об угрозе удара БПЛА в регионе с призывом прятаться в бомбоубежище.
На прошлой неделе 23-24 мая были запущены фейк об отправке сотрудников органов власти в срочные командировки якобы из-за сложной обстановки на границе и в соседних регионах, и об эвакуации жителей трёх улиц Курска. Власти региона опровергли эти вбросы.
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