https://ria.ru/20230531/kursk-1875429496.html

Курские власти опровергли фейк о прорыве диверсионной группы

Курские власти опровергли фейк о прорыве диверсионной группы - РИА Новости, 31.05.2023

Курские власти опровергли фейк о прорыве диверсионной группы

В правительстве Курской области опровергли фейк о прорыве диверсионной группы в Кореневский район и об объявлении плана "Перехват". РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T22:55

2023-05-31T22:55

2023-05-31T22:55

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курск

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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. В правительстве Курской области опровергли фейк о прорыве диверсионной группы в Кореневский район и об объявлении плана "Перехват". Фейковое сообщение, судя по скриншоту, отправляли людям в личные сообщения с аккаунта, который якобы принадлежит ФСБ России. В нем говорится, что якобы осуществлён прорыв диверсионной группы в Кореневский район и что объявлен план "Перехват". "Новая дезинформация от ЦИПсО: в этот раз они пишут курянам от лица ФСБ. Не поддаемся панике, но сохраняем бдительность!", — говорится в комментарии под скриншотом фейкового сообщения в Telegram-канале правительства Курской области. Во вторник 29 мая власти Курской области опровергали фейк о об угрозе удара БПЛА в регионе с призывом прятаться в бомбоубежище. На прошлой неделе 23-24 мая были запущены фейк об отправке сотрудников органов власти в срочные командировки якобы из-за сложной обстановки на границе и в соседних регионах, и об эвакуации жителей трёх улиц Курска. Власти региона опровергли эти вбросы.

https://ria.ru/20230531/obstrel-1875423654.html

https://ria.ru/20230531/srok-1875379755.html

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курская область, россия, курск, происшествия