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В Белгороде спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе
В Белгороде спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе - РИА Новости, 31.05.2023
В Белгороде спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе
В Белгороде спасли косулю, застрявшую между прутьями металлического забора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:32
2023-05-31T16:32
2023-05-31T17:41
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Белгороде спасли косулю, застрявшую между прутьями металлического забора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Сегодня утром спасатели Белгорода освободили из железной западни молодую косулю", — сказал собеседник агентства.На проспекте Славы сотрудники МЧС аккуратно разрезали металлические прутья с помощью специального оборудования, чтобы не встревожить испуганное животное.Спасатели обработали косуле раны, вывезли к лесному массиву и выпустили на свободу.
https://ria.ru/20230531/sobaka-1875359302.html
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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, животные
Хорошие новости, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Животные
В Белгороде спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе
Сотрудники МЧС спасли в Белгороде застрявшую в металлическом заборе молодую косулю