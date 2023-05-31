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В Белгороде спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе - РИА Новости, 31.05.2023
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Хорошие новости
 
16:32 31.05.2023 (обновлено: 17:41 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/kosulya-1875364214.html
В Белгороде спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе
В Белгороде спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе - РИА Новости, 31.05.2023
В Белгороде спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе
В Белгороде спасли косулю, застрявшую между прутьями металлического забора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T16:32
2023-05-31T17:41
хорошие новости
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
животные
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Белгороде спасли косулю, застрявшую между прутьями металлического забора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Сегодня утром спасатели Белгорода освободили из железной западни молодую косулю", — сказал собеседник агентства.На проспекте Славы сотрудники МЧС аккуратно разрезали металлические прутья с помощью специального оборудования, чтобы не встревожить испуганное животное.Спасатели обработали косуле раны, вывезли к лесному массиву и выпустили на свободу.
https://ria.ru/20230531/sobaka-1875359302.html
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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, животные
Хорошие новости, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Животные
В Белгороде спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе

Сотрудники МЧС спасли в Белгороде застрявшую в металлическом заборе молодую косулю

© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской областиСпасатели Белгорода освободили застрявшую в железной изгороди молодую косулю
Спасатели Белгорода освободили застрявшую в железной изгороди молодую косулю - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области
Спасатели Белгорода освободили застрявшую в железной изгороди молодую косулю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Белгороде спасли косулю, застрявшую между прутьями металлического забора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Сегодня утром спасатели Белгорода освободили из железной западни молодую косулю", — сказал собеседник агентства.
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Спасатели обработали косуле раны, вывезли к лесному массиву и выпустили на свободу.
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Хорошие новостиБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЖивотные
 
 
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