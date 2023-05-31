https://ria.ru/20230531/kosovo-1875399443.html

Эксперт назвала условия для переговоров между Белградом и Приштиной

Эксперт назвала условия для переговоров между Белградом и Приштиной - РИА Новости, 31.05.2023

Эксперт назвала условия для переговоров между Белградом и Приштиной

Для формирования переговорного процесса по ситуации с Косово необходимы уход представителей албанской власти с севера Косова и окончание массовых протестов... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:34

2023-05-31T18:34

2023-05-31T18:34

в мире

сербия

косово

елена гуськова

александр вучич

нато

российская академия наук

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755852344_0:38:3077:1769_1920x0_80_0_0_d5bed84f9c7b28db28917b1b1455e945.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Для формирования переговорного процесса по ситуации с Косово необходимы уход представителей албанской власти с севера Косова и окончание массовых протестов сербов, заявила ведущий научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Елена Гуськова. Тысячи сербов в среду утром собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают их к мирному проведению акций. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями. "Вся надежда на переговорный процесс... Для этого нужно, чтобы представители албанской власти ушли с севера Косово, а (протестующие) сербы разошлись по домам. Это единственный вариант, который сейчас просматривается", – сказала Гуськова на круглом столе в медиацентре "Россия сегодня" об актуальной ситуации на севере Косово и Метохии, комментируя обострение ситуации. В то же время Гуськова напомнила, что все уступки, которые раньше делала Сербия, "были в ущерб сербским национальным интересам". Что касается использования Белградом военной силы, то в эту перспективу эксперт не верит. "Границу перейти эта армия (Сербии – ред) не может, какие бы распоряжения ей не давало командование. Потому что если сербская армия границу перейдет, она столкнется с контингентом НАТО и албанцами… Александр Вучич не начнет конфликтовать военными средствами с армией Косова или с натовцами", – заявила Гуськова. Однако балканист не исключила, что туда могут направиться сербские добровольцы, чтобы "поддержать своих братьев". Посольство США в Приштине заявило ранее, что выборы в органы местного самоуправления в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии 23 апреля при бойкоте преимущественно проживающих в этих районах сербов прошли в соответствии с законами самопровозглашенной республики Косово, явка составила лишь 3,47%, из числа проголосовавших всего 13 - сербы. В итоге в населенных преимущественно сербами Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче "победили" кандидаты от албанских партий. Сербский президент Александр Вучич указал тогда, что в бойкоте голосования со стороны косовских сербов виновата не только Приштина, но и ЕС, который является гарантом выполнения Брюссельского соглашения от 2013 года о формировании из 10 населенных сербами муниципалитетов Сообщества сербских общин с правами автономии. В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Президент Сербии указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875393352.html

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875289871.html

сербия

косово

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сербия, косово, елена гуськова, александр вучич, нато, российская академия наук, евросоюз, европа