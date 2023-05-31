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Курти призвал отправить в тюрьму протестующих в Косово сербов - РИА Новости, 31.05.2023
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13:36 31.05.2023 (обновлено: 14:06 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/kosovo-1875308698.html
Курти призвал отправить в тюрьму протестующих в Косово сербов
Курти призвал отправить в тюрьму протестующих в Косово сербов - РИА Новости, 31.05.2023
Курти призвал отправить в тюрьму протестующих в Косово сербов
Протестующих сербов необходимо посадить в тюрьмы в Косово или отправить обратно в Сербию, заявил "премьер-министр" Косово Альбин Курти на саммите по... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:36
2023-05-31T14:06
в мире
косово
сербия
александр вучич
альбин курти
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Протестующих сербов необходимо посадить в тюрьмы в Косово или отправить обратно в Сербию, заявил "премьер-министр" Косово Альбин Курти на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе, трансляция которого велась в YouTube."Нам необходимо два пути: первый - решение кризиса на севере, что значит соблюдение верховенства права. Протестующие толпы надо либо отправить обратно в Сербию или посадить в тюрьмы в Косово", - сказал он.Вторым путем "премьер-министр" самопровозглашенного Косово назвал быстрое и полное претворение в жизнь соглашения по урегулированию конфликта, которое обсуждалось при посредничестве ЕС. Он заявил, что откладывание реализации соглашения подрывает авторитет всех вовлеченных сторон - Косово, Сербии, ЕС и США.Курти добавил, что приветствует более частые встречи в рамках диалога Косово и Сербии и выступает за тесное взаимодействие с сербскими муниципалитетами Косово. Ответственных за нападения на силы KFOR также следует посадить в тюрьмы, сказал "премьер-министр".Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам сербского президента Александра Вучича, пострадали 52 серба. По данным сербских властей, также пострадал 41 боец KFOR, большинство из них - это венгры и итальянцы.В среду утром сербы также собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. В результате столкновений местных жителей с силовиками в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html
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в мире, косово, сербия, александр вучич, альбин курти
В мире, Косово, Сербия, Александр Вучич, Альбин Курти
Курти призвал отправить в тюрьму протестующих в Косово сербов

Премьер Курти призвал отправить протестующих в Косово сербов в тюрьму или обратно в Сербию

© Кадр видео очевидцаСтолкновения между протестующими и силовиками в Звечане
Столкновения между протестующими и силовиками в Звечане
© Кадр видео очевидца
Столкновения между протестующими и силовиками в Звечане. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Протестующих сербов необходимо посадить в тюрьмы в Косово или отправить обратно в Сербию, заявил "премьер-министр" Косово Альбин Курти на саммите по безопасности GLOBSEC в Братиславе, трансляция которого велась в YouTube.
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"Нам необходимо два пути: первый - решение кризиса на севере, что значит соблюдение верховенства права. Протестующие толпы надо либо отправить обратно в Сербию или посадить в тюрьмы в Косово", - сказал он.
Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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Вторым путем "премьер-министр" самопровозглашенного Косово назвал быстрое и полное претворение в жизнь соглашения по урегулированию конфликта, которое обсуждалось при посредничестве ЕС. Он заявил, что откладывание реализации соглашения подрывает авторитет всех вовлеченных сторон - Косово, Сербии, ЕС и США.
Курти добавил, что приветствует более частые встречи в рамках диалога Косово и Сербии и выступает за тесное взаимодействие с сербскими муниципалитетами Косово. Ответственных за нападения на силы KFOR также следует посадить в тюрьмы, сказал "премьер-министр".
Тысячи косовских сербов 29 мая собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками. Был применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам сербского президента Александра Вучича, пострадали 52 серба. По данным сербских властей, также пострадал 41 боец KFOR, большинство из них - это венгры и итальянцы.
В среду утром сербы также собрались на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призывают к тому, чтобы акции прошли мирно. В результате столкновений местных жителей с силовиками в понедельник пострадали 52 серба и не менее 30 военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ними расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
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В миреКосовоСербияАлександр ВучичАльбин Курти
 
 
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