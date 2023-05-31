https://ria.ru/20230531/kosovo-1875289871.html

В Сербии назвали красные линии по Косово

В Сербии назвали красные линии по Косово - РИА Новости, 31.05.2023

В Сербии назвали красные линии по Косово

Убийства и депортация сербов из Косово заставят Белград предпринять решительные действия, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич в эфире национального... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T12:53

2023-05-31T12:53

2023-05-31T14:15

сербия

в мире

косово

милош вучевич

нато

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БЕЛГРАД, 31 мая — РИА Новости. Убийства и депортация сербов из Косово заставят Белград предпринять решительные действия, заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич в эфире национального Радио и телевидения."Армия Сербии в соответствии с приказом главнокомандующего — президента республики — была приведена в наивысшую степень боеготовности. Она готова выполнить любую задачу. Сербия с политической стороны определила красные линии, когда под угрозой ее жизненные, национальные и государственные интересы. Говорим, не дай бог, о сценариях, при которых кто-то убивает сербов, изгоняет сербов, устраивает погромы, что с нами происходило 20 или 30 лет назад", — заявил чиновник.Он подчеркнул, что при наступлении таких ситуаций Сербия не сможет просто "сидеть сложа руки".Ситуация на севере Косово и Метохии несет высокие риски для безопасности из-за незаконных решений Приштины и оккупации севера края, заключил Вучевич.Ранее сегодня начальник Генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович посетил подразделения вооруженных сил, которые находятся в высшей степени боеготовности. Как сообщило Минобороны, он удостоверился, что сербские военные готовы "быстро и решительно выполнить все задачи, которые будут перед ними поставлены". Тысячи косовских сербов собрались 29 мая перед муниципалитетами на севере края, требуя отвода спецназа и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащих из контингента KFOR привлекли к охране зданий — они выстроили кордон, за которым стояла косовоалбанская полиция. Вечером в Звечане начались столкновения между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры. Тысячные протесты у муниципалитетов продолжились сегодня.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.

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косово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сербия, в мире, косово, милош вучевич, нато