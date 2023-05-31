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Российские военные уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины
Российские военные уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины - РИА Новости, 31.05.2023
Российские военные уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины
Российская авиация уничтожила последний украинский боевой корабль "Юрий Олефиренко", заявило министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:33
2023-05-31T12:33
2023-05-31T13:56
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила последний украинский боевой корабль "Юрий Олефиренко", заявило министерство обороны в Telegram-канале."Двадцать девятого мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко", — говорится в сводке.По оценке министра обороны России Сергея Шойгу, только за май украинские войска потеряли более 16 тысяч военнослужащих, а также свыше 20 самолетов и вертолетов, 466 беспилотников, четыре сотни танков и других бронемашин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.
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Конашенков об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины
Конашенков об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины
2023-05-31T12:33
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украина, россия, одесса, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Одесса, Войска воздушно-космической обороны
Российские военные уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины
Минобороны: ВС России уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко"