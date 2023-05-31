https://ria.ru/20230531/korabl-1875217754.html
Источник: первый в России полноценный "стелс"-корабль перепроектируют
Источник: первый в России полноценный "стелс"-корабль перепроектируют - РИА Новости, 31.05.2023
Источник: первый в России полноценный "стелс"-корабль перепроектируют
Новейший российский "стелс"-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании для дополнительной проработки инновационных решений, внедряемых на этом... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T03:06
2023-05-31T03:06
2023-05-31T11:03
безопасность
россия
северная верфь
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Новейший российский "стелс"-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании для дополнительной проработки инновационных решений, внедряемых на этом корабле, сообщил РИА Новости информированный источник.Корветы проекта 20386 — это корабли нового поколения, в которых реализуется модульный принцип вооружения, а также возможность базирования беспилотников. Головной корвет из этого проекта при закладке на "Северной верфи" в 2016 году получил имя "Дерзкий", затем его переименовали в "Меркурий". Позже это имя присвоили корвету проекта 20380, который 13 мая 2023 года вошел в состав ВМФ. "Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок. Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле", — пояснил собеседник агентства. Он отметил, что для решения о строительстве серии корветов инновационного проекта 20386 требуется оценка эффективности работ по головному кораблю. Ранее РИА Новости сообщали, что новейший корвет проекта 20386 станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции "стелс". Если ранее на них использовались отдельные элементы технологий малозаметности, включая радиопоглощающее покрытие, то на новом корвете реализуется концепция полноценного "стелс"-корабля.Источники агентства тогда сообщали, что корпус корвета полностью достроен, проводилось формирование надстройки корабля.
https://ria.ru/20230530/sputnik-1874953397.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация
Безопасность, Россия, Северная верфь, Объединенная судостроительная корпорация
Источник: первый в России полноценный "стелс"-корабль перепроектируют
Первый в России полноценный "стелс"-корабль перепроектируют
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Новейший российский "стелс"-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании для дополнительной проработки инновационных решений, внедряемых на этом корабле, сообщил РИА Новости информированный источник.
Корветы проекта 20386 — это корабли нового поколения, в которых реализуется модульный принцип вооружения, а также возможность базирования беспилотников. Головной корвет из этого проекта при закладке на "Северной верфи
" в 2016 году получил имя "Дерзкий", затем его переименовали в "Меркурий". Позже это имя присвоили корвету проекта 20380, который 13 мая 2023 года вошел в состав ВМФ.
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"Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок. Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле", — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что для решения о строительстве серии корветов инновационного проекта 20386 требуется оценка эффективности работ по головному кораблю.
Ранее РИА Новости сообщали, что новейший корвет проекта 20386 станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции "стелс". Если ранее на них использовались отдельные элементы технологий малозаметности, включая радиопоглощающее покрытие, то на новом корвете реализуется концепция полноценного "стелс"-корабля.
Источники агентства тогда сообщали, что корпус корвета полностью достроен, проводилось формирование надстройки корабля.
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