Рейтинг@Mail.ru
Источник: первый в России полноценный "стелс"-корабль перепроектируют - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 31.05.2023 (обновлено: 11:03 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/korabl-1875217754.html
Источник: первый в России полноценный "стелс"-корабль перепроектируют
Источник: первый в России полноценный "стелс"-корабль перепроектируют - РИА Новости, 31.05.2023
Источник: первый в России полноценный "стелс"-корабль перепроектируют
Новейший российский "стелс"-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании для дополнительной проработки инновационных решений, внедряемых на этом... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T03:06
2023-05-31T11:03
безопасность
россия
северная верфь
объединенная судостроительная корпорация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875260565_506:640:2619:1829_1920x0_80_0_0_02fe588e17371b701e806e8eb486291e.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Новейший российский "стелс"-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании для дополнительной проработки инновационных решений, внедряемых на этом корабле, сообщил РИА Новости информированный источник.Корветы проекта 20386 — это корабли нового поколения, в которых реализуется модульный принцип вооружения, а также возможность базирования беспилотников. Головной корвет из этого проекта при закладке на "Северной верфи" в 2016 году получил имя "Дерзкий", затем его переименовали в "Меркурий". Позже это имя присвоили корвету проекта 20380, который 13 мая 2023 года вошел в состав ВМФ. "Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок. Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле", — пояснил собеседник агентства. Он отметил, что для решения о строительстве серии корветов инновационного проекта 20386 требуется оценка эффективности работ по головному кораблю. Ранее РИА Новости сообщали, что новейший корвет проекта 20386 станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции "стелс". Если ранее на них использовались отдельные элементы технологий малозаметности, включая радиопоглощающее покрытие, то на новом корвете реализуется концепция полноценного "стелс"-корабля.Источники агентства тогда сообщали, что корпус корвета полностью достроен, проводилось формирование надстройки корабля.
https://ria.ru/20230530/sputnik-1874953397.html
https://ria.ru/20230527/sputnik-1874518083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875260565_580:589:2524:2047_1920x0_80_0_0_74d88a3e0ed769977338245335839e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, северная верфь, объединенная судостроительная корпорация
Безопасность, Россия, Северная верфь, Объединенная судостроительная корпорация
Источник: первый в России полноценный "стелс"-корабль перепроектируют

Первый в России полноценный "стелс"-корабль перепроектируют

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорвет "Меркурий" проекта 20380
Корвет Меркурий проекта 20380 - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Корвет "Меркурий" проекта 20380. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Новейший российский "стелс"-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании для дополнительной проработки инновационных решений, внедряемых на этом корабле, сообщил РИА Новости информированный источник.
Корветы проекта 20386 — это корабли нового поколения, в которых реализуется модульный принцип вооружения, а также возможность базирования беспилотников. Головной корвет из этого проекта при закладке на "Северной верфи" в 2016 году получил имя "Дерзкий", затем его переименовали в "Меркурий". Позже это имя присвоили корвету проекта 20380, который 13 мая 2023 года вошел в состав ВМФ.
Старт ракеты Союз-2.1а со спутником Кондор-ФКА с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Источник: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ
30 мая, 03:36
"Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок. Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле", — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что для решения о строительстве серии корветов инновационного проекта 20386 требуется оценка эффективности работ по головному кораблю.
Ранее РИА Новости сообщали, что новейший корвет проекта 20386 станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции "стелс". Если ранее на них использовались отдельные элементы технологий малозаметности, включая радиопоглощающее покрытие, то на новом корвете реализуется концепция полноценного "стелс"-корабля.
Источники агентства тогда сообщали, что корпус корвета полностью достроен, проводилось формирование надстройки корабля.
Старт ракеты Союз-2.1а со спутником Кондор-ФКА с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
В "Росэлектронике" рассказали о новом российском спутнике
27 мая, 12:01
 
БезопасностьРоссияСеверная верфьОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала