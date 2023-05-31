Рейтинг@Mail.ru
В ГД назвали заявление сенатора США о контрнаступлении Украины воем шакала - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/kontrnastuplenie-1875333295.html
В ГД назвали заявление сенатора США о контрнаступлении Украины воем шакала
В ГД назвали заявление сенатора США о контрнаступлении Украины воем шакала - РИА Новости, 31.05.2023
В ГД назвали заявление сенатора США о контрнаступлении Украины воем шакала
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал воем шакала заявление американского сенатора Линдси Грэма о готовящемся скором начале контрнаступления... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:59
2023-05-31T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий белик
линдси грэм
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58431f294bf2d0d54a6a5d41b96b161e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал воем шакала заявление американского сенатора Линдси Грэма о готовящемся скором начале контрнаступления украинских войск. Грэм, посетивший Киев на прошлой неделе, сообщил, что Владимир Зеленский предоставил ему "подробный разбор" военных планов Украины по контрнаступлению. Так, по его словам, в ближайшие дни будет видна "довольно впечатляющая демонстрация силы со стороны украинцев". Сенатор также утверждает, что удары, которые растягивают российскую оборону, уже якобы начались. "Пока из-за океана доносится вой шакала, наша авиация наносит мощнейшие удары по складам и местам скопления техники украинских войск. Так что Зеленский настолько привык врать, что обманул даже своего любимого собеседника сенатора Грэма, рассказывая ему о планах контрнаступления", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, процесс анонсируемого Киевом контрнаступления не будет удачным. "Слово "контрнаступление" в Киеве уже имеет статус какого-то идола. Ему поклоняются и боготворят, произнося с придыханием", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230531/istrebiteli-1875218218.html
https://ria.ru/20230530/grem-1875081880.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bb0b68b835e35e6b72ab16b90ef5bbf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий белик, линдси грэм, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Белик, Линдси Грэм, Госдума РФ
В ГД назвали заявление сенатора США о контрнаступлении Украины воем шакала

Депутат Белик назвал заявление сенатора США Грэма о контрнаступлении Украины воем шакала

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал воем шакала заявление американского сенатора Линдси Грэма о готовящемся скором начале контрнаступления украинских войск.
Грэм, посетивший Киев на прошлой неделе, сообщил, что Владимир Зеленский предоставил ему "подробный разбор" военных планов Украины по контрнаступлению. Так, по его словам, в ближайшие дни будет видна "довольно впечатляющая демонстрация силы со стороны украинцев". Сенатор также утверждает, что удары, которые растягивают российскую оборону, уже якобы начались.
Истребитель F-16s ВВС США сбрасывает авиабомбу, оснащенную комплектом JDAM, во время учений - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
На Западе указали на неудобную для Украины деталь контрнаступления
Вчера, 03:45
"Пока из-за океана доносится вой шакала, наша авиация наносит мощнейшие удары по складам и местам скопления техники украинских войск. Так что Зеленский настолько привык врать, что обманул даже своего любимого собеседника сенатора Грэма, рассказывая ему о планах контрнаступления", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, процесс анонсируемого Киевом контрнаступления не будет удачным.
"Слово "контрнаступление" в Киеве уже имеет статус какого-то идола. Ему поклоняются и боготворят, произнося с придыханием", - добавил депутат.
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
В Совфеде напомнили о послужном списке сенатора Линдси Грэма
30 мая, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий БеликЛиндси ГрэмГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала