https://ria.ru/20230531/kontrnastuplenie-1875333295.html
В ГД назвали заявление сенатора США о контрнаступлении Украины воем шакала
В ГД назвали заявление сенатора США о контрнаступлении Украины воем шакала - РИА Новости, 31.05.2023
В ГД назвали заявление сенатора США о контрнаступлении Украины воем шакала
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал воем шакала заявление американского сенатора Линдси Грэма о готовящемся скором начале контрнаступления... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:59
2023-05-31T14:59
2023-05-31T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий белик
линдси грэм
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал воем шакала заявление американского сенатора Линдси Грэма о готовящемся скором начале контрнаступления украинских войск. Грэм, посетивший Киев на прошлой неделе, сообщил, что Владимир Зеленский предоставил ему "подробный разбор" военных планов Украины по контрнаступлению. Так, по его словам, в ближайшие дни будет видна "довольно впечатляющая демонстрация силы со стороны украинцев". Сенатор также утверждает, что удары, которые растягивают российскую оборону, уже якобы начались. "Пока из-за океана доносится вой шакала, наша авиация наносит мощнейшие удары по складам и местам скопления техники украинских войск. Так что Зеленский настолько привык врать, что обманул даже своего любимого собеседника сенатора Грэма, рассказывая ему о планах контрнаступления", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, процесс анонсируемого Киевом контрнаступления не будет удачным. "Слово "контрнаступление" в Киеве уже имеет статус какого-то идола. Ему поклоняются и боготворят, произнося с придыханием", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230531/istrebiteli-1875218218.html
https://ria.ru/20230530/grem-1875081880.html
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в мире, украина, дмитрий белик, линдси грэм, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Белик, Линдси Грэм, Госдума РФ
В ГД назвали заявление сенатора США о контрнаступлении Украины воем шакала
Депутат Белик назвал заявление сенатора США Грэма о контрнаступлении Украины воем шакала
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал воем шакала заявление американского сенатора Линдси Грэма о готовящемся скором начале контрнаступления украинских войск.
Грэм, посетивший Киев
на прошлой неделе, сообщил, что Владимир Зеленский
предоставил ему "подробный разбор" военных планов Украины
по контрнаступлению. Так, по его словам, в ближайшие дни будет видна "довольно впечатляющая демонстрация силы со стороны украинцев". Сенатор также утверждает, что удары, которые растягивают российскую оборону, уже якобы начались.
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"Пока из-за океана доносится вой шакала, наша авиация наносит мощнейшие удары по складам и местам скопления техники украинских войск. Так что Зеленский настолько привык врать, что обманул даже своего любимого собеседника сенатора Грэма, рассказывая ему о планах контрнаступления", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, процесс анонсируемого Киевом контрнаступления не будет удачным.
"Слово "контрнаступление" в Киеве уже имеет статус какого-то идола. Ему поклоняются и боготворят, произнося с придыханием", - добавил депутат.
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