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Украина начинает предпринимать ползучее контрнаступление, сообщили в ДНР - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 31.05.2023 (обновлено: 16:00 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/kontrnastuplenie-1875282864.html
Украина начинает предпринимать ползучее контрнаступление, сообщили в ДНР
Украина начинает предпринимать ползучее контрнаступление, сообщили в ДНР - РИА Новости, 31.05.2023
Украина начинает предпринимать ползучее контрнаступление, сообщили в ДНР
Украинские войска могли уже начать ползучее контрнаступление, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:26
2023-05-31T16:00
специальная военная операция на украине
украина
ян гагин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские войска могли уже начать ползучее контрнаступление, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала."Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны — это предпосылки к этому наступлению", — пояснил чиновник.Как отмечал ранее в мае советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, контрнаступление ВСУ идет "уже несколько дней".В свою очередь, в начале этой недели командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время контрнаступления "скоро наступит".Как отмечают российские специалисты, постоянные изменения сроков связаны, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
украина
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украина, ян гагин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика
Украина начинает предпринимать ползучее контрнаступление, сообщили в ДНР

Советник врио главы ДНР Пушилина Гагин сообщил о начале ползучего контрнаступления ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские войска могли уже начать ползучее контрнаступление, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала.
«
"Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны — это предпосылки к этому наступлению", — пояснил чиновник.
Как отмечал ранее в мае советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, контрнаступление ВСУ идет "уже несколько дней".
В свою очередь, в начале этой недели командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время контрнаступления "скоро наступит".
Как отмечают российские специалисты, постоянные изменения сроков связаны, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЯн ГагинДонецкая Народная Республика
 
 
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