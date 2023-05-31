https://ria.ru/20230531/kontrnastuplenie-1875282864.html
Украина начинает предпринимать ползучее контрнаступление, сообщили в ДНР
Украина начинает предпринимать ползучее контрнаступление, сообщили в ДНР - РИА Новости, 31.05.2023
Украина начинает предпринимать ползучее контрнаступление, сообщили в ДНР
Украинские войска могли уже начать ползучее контрнаступление, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:26
2023-05-31T12:26
2023-05-31T16:00
специальная военная операция на украине
украина
ян гагин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские войска могли уже начать ползучее контрнаступление, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире Первого канала."Оживление фронта с той стороны, активизация работы диверсионно-разведывательных групп, активная работа артиллерии с той стороны — это предпосылки к этому наступлению", — пояснил чиновник.Как отмечал ранее в мае советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, контрнаступление ВСУ идет "уже несколько дней".В свою очередь, в начале этой недели командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время контрнаступления "скоро наступит".Как отмечают российские специалисты, постоянные изменения сроков связаны, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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украина, ян гагин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика
Украина начинает предпринимать ползучее контрнаступление, сообщили в ДНР
Советник врио главы ДНР Пушилина Гагин сообщил о начале ползучего контрнаступления ВСУ