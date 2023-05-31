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В римском Колизее установили лифт - РИА Новости, 31.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:59 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/kolizey-1875333460.html
В римском Колизее установили лифт
В римском Колизее установили лифт - РИА Новости, 31.05.2023
В римском Колизее установили лифт
Римский Колизей станет доступнее для посетителей с ограниченными возможностями: один из символов Италии оснастили лифтом. Его на церемонии во вторник вечером... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:59
2023-05-31T14:59
культура
италия
рассел кроу
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РИМ, 31 мая - РИА Новости. Римский Колизей станет доступнее для посетителей с ограниченными возможностями: один из символов Италии оснастили лифтом. Его на церемонии во вторник вечером представили министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано и директор археологического парка Колизея Альфонсина Руссо. Стеклянная кабина лифта не только позволит туристам насладиться видами на амфитеатр Флавиев и окрестной панорамой, но и избавит их от необходимости пешком преодолевать 100 необычайно крутых ступеней. Современное устройство доставит посетителей на галерею между вторым и третьим этажами - в новое пространство, ставшее доступным после реставрации. В церемонии также принял участие киноактер Рассел Кроу. Вместе с многочисленной публикой он смог послушать симфонический оркестр, который исполнил несколько композиций из фильма "Гладиатор", где Кроу сыграл свою самую заметную роль. Строительство Колизея, вмещавшего более 50 тысяч человек, велось на протяжении восьми лет во времена римских императоров династии Флавиев. Самый большой амфитеатр всего античного мира начали возводить в 72 году при императоре Веспасиане, а в 80 году он был освящен императором Титом. В Древнем Риме амфитеатр Флавиев использовался для организации увеселительных зрелищ, в том числе для проведения знаменитых гладиаторских боев. Сейчас Колизей - не только величественный архитектурный объект и самая узнаваемая римская достопримечательность, но и крупное культурное пространство. В прошлом году его посетили около семи миллионов человек, что сделало его одним из самых популярных мест притяжения туристов.
https://ria.ru/20221129/colosseum-1834981310.html
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италия, рассел кроу
Культура, Италия, Рассел Кроу
В римском Колизее установили лифт

В римском Колизее установили лифт со стеклянной кабиной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКолизей в Риме
Колизей в Риме - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Колизей в Риме. Архивное фото
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РИМ, 31 мая - РИА Новости. Римский Колизей станет доступнее для посетителей с ограниченными возможностями: один из символов Италии оснастили лифтом. Его на церемонии во вторник вечером представили министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано и директор археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.
Стеклянная кабина лифта не только позволит туристам насладиться видами на амфитеатр Флавиев и окрестной панорамой, но и избавит их от необходимости пешком преодолевать 100 необычайно крутых ступеней. Современное устройство доставит посетителей на галерею между вторым и третьим этажами - в новое пространство, ставшее доступным после реставрации.
В церемонии также принял участие киноактер Рассел Кроу. Вместе с многочисленной публикой он смог послушать симфонический оркестр, который исполнил несколько композиций из фильма "Гладиатор", где Кроу сыграл свою самую заметную роль.
Строительство Колизея, вмещавшего более 50 тысяч человек, велось на протяжении восьми лет во времена римских императоров династии Флавиев. Самый большой амфитеатр всего античного мира начали возводить в 72 году при императоре Веспасиане, а в 80 году он был освящен императором Титом. В Древнем Риме амфитеатр Флавиев использовался для организации увеселительных зрелищ, в том числе для проведения знаменитых гладиаторских боев.
Сейчас Колизей - не только величественный архитектурный объект и самая узнаваемая римская достопримечательность, но и крупное культурное пространство. В прошлом году его посетили около семи миллионов человек, что сделало его одним из самых популярных мест притяжения туристов.
Колизей в Риме - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Археологи раскопали закуски, которыми угощались зрители в Колизее
29 ноября 2022, 15:27
 
КультураИталияРассел Кроу
 
 
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