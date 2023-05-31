https://ria.ru/20230531/kndr-1875325493.html
Южнокорейская разведка раскрыла вес Ким Чен Ына, пишут СМИ
Южнокорейская разведка раскрыла вес Ким Чен Ына, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2023
Южнокорейская разведка раскрыла вес Ким Чен Ына, пишут СМИ
Разведка Южной Кореи с помощью технологий искусственного интеллекта определила, что лидер КНДР Ким Чен Ын весит более 140 килограммов, передает агентство... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:40
2023-05-31T14:40
2023-05-31T14:40
в мире
южная корея
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 31 мая - РИА Новости. Разведка Южной Кореи с помощью технологий искусственного интеллекта определила, что лидер КНДР Ким Чен Ын весит более 140 килограммов, передает агентство Ренхап. Информацию обнародовал депутат южнокорейского парламента от правящей партии "Гражданская сила" Ю Сан Бом, ссылаясь на доклад разведки профильному парламентскому комитету, секретарем которого он является. "В ходе публичного выступления 16 мая Ким Чен Ын выглядел уставшим, с четкими темными кругами под глазами, анализ веса с помощью искусственного интеллекта показал, что он весит где-то между 140 и 150 килограммами", - процитировал данные разведки Ю Сан Бом. Разведка предполагает, что Ким Чен Ын страдает бессонницей. Из доклада также следует, что с конца прошлого года на руках у северокорейского лидера замечены царапины, это может быть проявлением дерматита, вызванного аллергией и стрессом.
https://ria.ru/20230531/raketa-1875218711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Южнокорейская разведка раскрыла вес Ким Чен Ына, пишут СМИ
Ренхап: Южнокорейская разведка определила, что Ким Чен Ын весит более 140 килограммов
СЕУЛ, 31 мая - РИА Новости.
Разведка Южной Кореи с помощью технологий искусственного интеллекта определила, что лидер КНДР Ким Чен Ын весит более 140 килограммов, передает агентство
Ренхап.
Информацию обнародовал депутат южнокорейского парламента от правящей партии "Гражданская сила" Ю Сан Бом, ссылаясь на доклад разведки профильному парламентскому комитету, секретарем которого он является.
"В ходе публичного выступления 16 мая Ким Чен Ын выглядел уставшим, с четкими темными кругами под глазами, анализ веса с помощью искусственного интеллекта показал, что он весит где-то между 140 и 150 килограммами", - процитировал данные разведки Ю Сан Бом.
Разведка предполагает, что Ким Чен Ын страдает бессонницей. Из доклада также следует, что с конца прошлого года на руках у северокорейского лидера замечены царапины, это может быть проявлением дерматита, вызванного аллергией и стрессом.
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