https://ria.ru/20230531/kndr-1875264708.html

Эксперт прокомментировал попытки КНДР запустить военный спутник

Эксперт прокомментировал попытки КНДР запустить военный спутник - РИА Новости, 31.05.2023

Эксперт прокомментировал попытки КНДР запустить военный спутник

Неудачи КНДР в попытках запустить свой первый военный разведывательный спутник связаны с низким уровнем ее технологической базы, однако корейцы способны... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:11

2023-05-31T11:11

2023-05-31T11:11

космос - риа наука

иван моисеев

институт космической политики

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Неудачи КНДР в попытках запустить свой первый военный разведывательный спутник связаны с низким уровнем ее технологической базы, однако корейцы способны добиться успеха, если будут развивать космическую отрасль, заявил РИА Новости руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев. Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день") возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. "Вот эта попытка небольшой ракетой запустить что-то серьезное, это, во-первых, требует достаточно надежной ракеты, а во-вторых, технологий, которые позволили бы делать разведывательную функцию в формате кубсата. В принципе это делают даже университеты и школьники, но на имеющейся технологической базе, а у Северной Кореи своя технологическая база, которая не демонстрирует что-то успешное", - сказал Моисеев. При этом, добавил эксперт, КНДР входит в десятку стран мира, способных запускать на орбиту спутники, поэтому, если корейцы продолжат вкладывать деньги в космическую отрасль, рано или поздно они добьются успеха. Национальное агентство космического развития КНДР назвало причинами падения "Чхоллима-1" ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. КНДР пообещала в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.

https://ria.ru/20230531/kndr-1875240887.html

https://ria.ru/20230531/sputnik-1875242734.html

кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, иван моисеев, институт космической политики, кндр (северная корея)