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Эксперт прокомментировал попытки КНДР запустить военный спутник - РИА Новости, 31.05.2023
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11:11 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/kndr-1875264708.html
Эксперт прокомментировал попытки КНДР запустить военный спутник
Эксперт прокомментировал попытки КНДР запустить военный спутник - РИА Новости, 31.05.2023
Эксперт прокомментировал попытки КНДР запустить военный спутник
Неудачи КНДР в попытках запустить свой первый военный разведывательный спутник связаны с низким уровнем ее технологической базы, однако корейцы способны... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T11:11
2023-05-31T11:11
космос - риа наука
иван моисеев
институт космической политики
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Неудачи КНДР в попытках запустить свой первый военный разведывательный спутник связаны с низким уровнем ее технологической базы, однако корейцы способны добиться успеха, если будут развивать космическую отрасль, заявил РИА Новости руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев. Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день") возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. "Вот эта попытка небольшой ракетой запустить что-то серьезное, это, во-первых, требует достаточно надежной ракеты, а во-вторых, технологий, которые позволили бы делать разведывательную функцию в формате кубсата. В принципе это делают даже университеты и школьники, но на имеющейся технологической базе, а у Северной Кореи своя технологическая база, которая не демонстрирует что-то успешное", - сказал Моисеев. При этом, добавил эксперт, КНДР входит в десятку стран мира, способных запускать на орбиту спутники, поэтому, если корейцы продолжат вкладывать деньги в космическую отрасль, рано или поздно они добьются успеха. Национальное агентство космического развития КНДР назвало причинами падения "Чхоллима-1" ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. КНДР пообещала в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
https://ria.ru/20230531/kndr-1875240887.html
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космос - риа наука, иван моисеев, институт космической политики, кндр (северная корея)
Космос - РИА Наука, Иван Моисеев, Институт космической политики, КНДР (Северная Корея)
Эксперт прокомментировал попытки КНДР запустить военный спутник

Эксперт Моисеев: КНДР для запуска военного спутника пока не хватает технологий

© AP Photo / Ahn Young-joonНовостной выпуск, показывающий лидера КНДР на экране на вокзале в Сеуле, Южная Корея
Новостной выпуск, показывающий лидера КНДР на экране на вокзале в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Новостной выпуск, показывающий лидера КНДР на экране на вокзале в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Неудачи КНДР в попытках запустить свой первый военный разведывательный спутник связаны с низким уровнем ее технологической базы, однако корейцы способны добиться успеха, если будут развивать космическую отрасль, заявил РИА Новости руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев.
Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило, что 31 мая в 6.27 (0.27 мск) был произведен запуск военного разведывательного спутника "Маллигён-1" ("Телескоп -1") в космос, но на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день") возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море.
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Эксперт назвал возможный военный эффект от спутника КНДР ограниченным
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"Вот эта попытка небольшой ракетой запустить что-то серьезное, это, во-первых, требует достаточно надежной ракеты, а во-вторых, технологий, которые позволили бы делать разведывательную функцию в формате кубсата. В принципе это делают даже университеты и школьники, но на имеющейся технологической базе, а у Северной Кореи своя технологическая база, которая не демонстрирует что-то успешное", - сказал Моисеев.
При этом, добавил эксперт, КНДР входит в десятку стран мира, способных запускать на орбиту спутники, поэтому, если корейцы продолжат вкладывать деньги в космическую отрасль, рано или поздно они добьются успеха.
Национальное агентство космического развития КНДР назвало причинами падения "Чхоллима-1" ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива. КНДР пообещала в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Генсек НАТО осудил попытку запуска КНДР военного спутника
Вчера, 10:17
 
Космос - РИА НаукаИван МоисеевИнститут космической политикиКНДР (Северная Корея)
 
 
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