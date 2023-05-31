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КНДР признала запуск разведывательного спутника неудачным - РИА Новости, 31.05.2023
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03:46 31.05.2023 (обновлено: 09:39 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/kndr-1875219050.html
КНДР признала запуск разведывательного спутника неудачным
КНДР признала запуск разведывательного спутника неудачным - РИА Новости, 31.05.2023
КНДР признала запуск разведывательного спутника неудачным
КНДР заявила, что при отправке военного разведывательного спутника "Маннигён-1" возникла внештатная ситуация, передает ЦТАК. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T03:46
2023-05-31T09:39
желтое море
космос - риа наука
кндр (северная корея)
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 31 мая — РИА Новости. КНДР заявила, что при отправке военного разведывательного спутника "Маннигён-1" возникла внештатная ситуация, передает ЦТАК."Во время нормального полета новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" после отделения первой ступени не запустился нормально двигатель второй ступени, в результате чего ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море", — говорится в заявлении.Как сообщило Национальное агентство космического развития, оно в срочном порядке примет научно-технические меры для расследования и устранения дефектов, выявленных при запуске спутника, чтобы "как можно скорее провести повторный запуск".Запуск военного разведывательного спутника спутника "Маннигён-1" ("Телескоп -1") в космос произошел в 6.27 по местному времени (0.27 мск). По информации южнокорейских военных, ракета-носитель упала в море примерно в 200 километрах к западу от острова Очхондо.
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желтое море, космос - риа наука, кндр (северная корея), южная корея, в мире
Желтое море, Космос - РИА Наука, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, В мире
КНДР признала запуск разведывательного спутника неудачным

ЦТАК: КНДР признала неудачный запуск спутника и пообещала вскоре повторить его

© AP Photo / Ahn Young-joonНовостной выпуск, показывающий лидера КНДР на экране на вокзале в Сеуле, Южная Корея
Новостной выпуск, показывающий лидера КНДР на экране на вокзале в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Новостной выпуск, показывающий лидера КНДР на экране на вокзале в Сеуле, Южная Корея
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СЕУЛ, 31 мая — РИА Новости. КНДР заявила, что при отправке военного разведывательного спутника "Маннигён-1" возникла внештатная ситуация, передает ЦТАК.
"Во время нормального полета новой ракеты-носителя типа "Чхоллима-1" после отделения первой ступени не запустился нормально двигатель второй ступени, в результате чего ракета потеряла движущую силу и упала в Желтое море", — говорится в заявлении.
Как сообщило Национальное агентство космического развития, оно в срочном порядке примет научно-технические меры для расследования и устранения дефектов, выявленных при запуске спутника, чтобы "как можно скорее провести повторный запуск".
Запуск военного разведывательного спутника спутника "Маннигён-1" ("Телескоп -1") в космос произошел в 6.27 по местному времени (0.27 мск). По информации южнокорейских военных, ракета-носитель упала в море примерно в 200 километрах к западу от острова Очхондо.
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Желтое мореКосмос - РИА НаукаКНДР (Северная Корея)Южная КореяВ мире
 
 
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