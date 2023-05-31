https://ria.ru/20230531/kndr-1875210442.html
КНДР запустила ракету в южном направлении
КНДР запустила ракету в южном направлении - РИА Новости, 31.05.2023
КНДР запустила ракету в южном направлении
КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя в южном направлении, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T00:53
2023-05-31T00:53
2023-05-31T01:27
в мире
южная корея
космос - риа наука
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. КНДР осуществила запуск космической ракеты-носителя в южном направлении, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея осуществила запуск "космической ракеты-носителя", о (запуске - ред) которой заявляет", - говорится в сообщении.Ранее КНДР передала в Международную морскую организацию (IMO) информацию о намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня. Существующий при канцелярии премьер-министра Японии отдел по ситуации в Северной Корее занимается сбором и анализом информации. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии - два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один - у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником может пролететь над районом около японского архипелага Сакисима.
https://ria.ru/20230530/kndr-1874951726.html
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в мире, южная корея, космос - риа наука
В мире, Южная Корея, Космос - РИА Наука
КНДР запустила ракету в южном направлении
Штаб Южной Кореи: КНДР запустила космическую ракету в южном направлении