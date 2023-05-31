https://ria.ru/20230531/kitay-1875357281.html

Минобороны Китая прокомментировало инцидент с самолетом США в море

Минобороны Китая прокомментировало инцидент с самолетом США в море - РИА Новости, 31.05.2023

Минобороны Китая прокомментировало инцидент с самолетом США в море

Действия китайских военных в отношении самолета-разведчика США в Южно-Китайском море законны и профессиональны, говорится в заявлении официального представителя РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T16:14

2023-05-31T16:14

2023-05-31T16:14

китай

сша

в мире

южно-китайское море

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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. Действия китайских военных в отношении самолета-разведчика США в Южно-Китайском море законны и профессиональны, говорится в заявлении официального представителя южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Наньдуна. Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США во вторник сообщило, что истребитель J-16 ВВС КНР 26 мая совершил "излишне агрессивный маневр" перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135, когда тот совершал полет над Южно-Китайским морем. По словам Чжан Наньдуна, 26 мая самолет-разведчик США RC-135 намеренно вторгся в зону проведения учений военными Китая в Южно-Китайском море для осуществления разведывательной деятельности. Чжан Наньдун отметил, что действия, предпринятые военными Китая, "законны и профессиональны". Он подчеркнул, что войска южной зоны боевого командования НОАК постоянно поддерживают высокий уровень боевой готовности и решительно защищают государственный суверенитет и безопасность, а также мир и стабильность в Южно-Китайском море. Ранее в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что на протяжении долгого времени США используют авиацию корабельного базирования для проведения разведывательных действий в отношении Китая, тем самым нанося серьезный ущерб безопасности и суверенитету КНР. По ее словам, такие провокационные и опасные действия являются первопричиной проблем с морской безопасностью, и США должны немедленно прекратить подобные опасные провокационные действия. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли (Наньша), одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20230531/marines-1875109777.html

https://ria.ru/20230531/kitay-1875227477.html

https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, сша, в мире, южно-китайское море