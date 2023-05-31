https://ria.ru/20230531/kitay-1875259234.html

МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 31.05.2023

МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

США должны прекратить опасные и провокационные действия в Южно-Китайском море, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:57

2023-05-31T10:57

2023-05-31T10:57

в мире

китай

сша

южно-китайское море

постоянная палата третейского суда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840759659_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_839443d16e16aa821b6a46d528ea19d7.jpg

ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. США должны прекратить опасные и провокационные действия в Южно-Китайском море, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США во вторник сообщило, что истребитель J-16 ВВС КНР 26 мая совершил "излишне агрессивный маневр" перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135, когда тот совершал полет над Южно-Китайским морем. Мао Нин отметила, что на протяжении долгого времени США используют авиацию корабельного базирования для проведения разведывательных действий в отношении Китая, тем самым нанося серьезный ущерб безопасности и суверенитету КНР. "Такие провокационные и опасные действия являются первопричиной проблем с морской безопасностью. США должны немедленно прекратить подобные опасные провокационные действия. Китай будет продолжать принимать необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и безопасности", - сказала дипломат. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли (Наньша), одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.

https://ria.ru/20230531/kitay-1875227477.html

https://ria.ru/20230530/peregovory-1875205176.html

китай

сша

южно-китайское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, южно-китайское море, постоянная палата третейского суда