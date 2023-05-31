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МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 31.05.2023
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10:57 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/kitay-1875259234.html
МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море
МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море - РИА Новости, 31.05.2023
МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море
США должны прекратить опасные и провокационные действия в Южно-Китайском море, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:57
2023-05-31T10:57
в мире
китай
сша
южно-китайское море
постоянная палата третейского суда
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. США должны прекратить опасные и провокационные действия в Южно-Китайском море, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США во вторник сообщило, что истребитель J-16 ВВС КНР 26 мая совершил "излишне агрессивный маневр" перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135, когда тот совершал полет над Южно-Китайским морем. Мао Нин отметила, что на протяжении долгого времени США используют авиацию корабельного базирования для проведения разведывательных действий в отношении Китая, тем самым нанося серьезный ущерб безопасности и суверенитету КНР. "Такие провокационные и опасные действия являются первопричиной проблем с морской безопасностью. США должны немедленно прекратить подобные опасные провокационные действия. Китай будет продолжать принимать необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и безопасности", - сказала дипломат. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли (Наньша), одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
https://ria.ru/20230531/kitay-1875227477.html
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сша
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в мире, китай, сша, южно-китайское море, постоянная палата третейского суда
В мире, Китай, США, Южно-Китайское море, Постоянная палата третейского суда
МИД КНР призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

В МИД КНР призвали США прекратить опасные и провокационные действия в Южно-Китайском море

© AP Photo / Liu ZhengОфициальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Liu Zheng
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 мая - РИА Новости. США должны прекратить опасные и провокационные действия в Южно-Китайском море, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США во вторник сообщило, что истребитель J-16 ВВС КНР 26 мая совершил "излишне агрессивный маневр" перед американским стратегическим самолетом-разведчиком RC-135, когда тот совершал полет над Южно-Китайским морем.
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Мао Нин отметила, что на протяжении долгого времени США используют авиацию корабельного базирования для проведения разведывательных действий в отношении Китая, тем самым нанося серьезный ущерб безопасности и суверенитету КНР.
"Такие провокационные и опасные действия являются первопричиной проблем с морской безопасностью. США должны немедленно прекратить подобные опасные провокационные действия. Китай будет продолжать принимать необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и безопасности", - сказала дипломат.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли (Наньша), одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
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В миреКитайСШАЮжно-Китайское мореПостоянная палата третейского суда
 
 
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