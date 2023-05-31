https://ria.ru/20230531/kitay-1875227477.html
Китай уже стал мировым лидером, считает американский эксперт
Китай уже стал мировым лидером, считает американский эксперт - РИА Новости, 31.05.2023
Китай уже стал мировым лидером, считает американский эксперт
Китай уже стал мировым лидером и демонстрирует это тем, что теснит США на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости известный американский мыслитель Ноам... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T08:15
2023-05-31T08:15
2023-05-31T08:15
в мире
китай
сша
ноам хомский
саудовская аравия
шос
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ближний восток
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ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. Китай уже стал мировым лидером и демонстрирует это тем, что теснит США на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости известный американский мыслитель Ноам Хомский. На вопрос, станет ли Китай мировым лидером, он ответил: "Он уже им является". В качестве примера растущего влияния Китая в мире Хомский привел присоединение к Шанхайской организации сотрудничества Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов на правах партнеров. "За последние несколько месяцев Саудовская Аравия присоединилась к ШОС, за ней последовал второй региональный тяжеловес – ОАЭ, которые уже стали хабом китайского морского "шелкового пути", тянущегося от Калькутты на востоке Индии через Красное море в Европу. Китай сейчас выходит на ближневосточный рынок оружия", - сказал собеседник агентства. Все это, по его словам, демонстрирует "значительную эрозию" ближневосточной системы, которая на протяжении последних 80 лет находилась под управлением США, сменивших Великобританию. "В других регионах происходят схожие процессы", - сказал Хомский.
https://ria.ru/20230510/kitay-1870762173.html
https://ria.ru/20230526/kitay-1874382047.html
китай
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в мире, китай, сша, ноам хомский, саудовская аравия, шос, оаэ, ближний восток
В мире, Китай, США, Ноам Хомский, Саудовская Аравия, ШОС, ОАЭ, Ближний Восток
Китай уже стал мировым лидером, считает американский эксперт
Эксперт Хомский: Китай уже стал мировым лидером и теснит США на Ближнем Востоке