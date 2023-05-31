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На Западе предложили возродить проект "общеевропейского дома"
На Западе предложили возродить проект "общеевропейского дома" - РИА Новости, 31.05.2023
На Западе предложили возродить проект "общеевропейского дома"
Проекту "общеевропейского дома", предложенному еще СССР, следовало бы получить востребованность в будущем, заявил всемирно известный американский мыслитель Ноам РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T05:20
2023-05-31T05:20
2023-05-31T07:11
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Проекту "общеевропейского дома", предложенному еще СССР, следовало бы получить востребованность в будущем, заявил всемирно известный американский мыслитель Ноам Хомский в интервью РИА Новости."Я также считаю, что предложение Горбачева об общеевропейском доме от Лиссабона до Владивостока без военных альянсов и общей работой над реализацией социал-демократического будущего имеет весомые достоинства... Надеюсь, что будущее будет благосклонно к видению Горбачева прежде, чем станет слишком поздно", — отметил Хомский. По его словам, не подлежит сомнению, что США при президенте Билле Клинтоне нарушили договоренности с Советским Союзом о нераспространении НАТО на восток, а при его преемниках пошли еще дальше, отказавшись от нескольких ключевых соглашений в сфере контроля над вооружениями."С моей точки зрения, ничего из этого делать не следовало", — сказал собеседник агентства.н добавил, что существование договоренностей о нерасширении НАТО между президентом США Джорджем Бушем-старшим и его советским коллегой Михаилом Горбачевым подтверждают материалы из американских государственных архивов.В начале 2010-х российские власти предлагали ЕС вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" в тех же границах.Пока же, по словам Хомского, на континенте с подачи американцев реализуется атлантистский проект, который с недавних пор "распространился на Индо-Тихоокеанский регион, где Штаты стремятся подписать Европу на конфронтацию с Китаем".
https://ria.ru/20230531/khomskiy-1875218076.html
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в мире, сша, ссср, ноам хомский, нато, евросоюз
В мире, США, СССР, Ноам Хомский, НАТО, Евросоюз
На Западе предложили возродить проект "общеевропейского дома"
Хомский предложил возродить проект "общеевропейского дома" от Лиссабона до Владивостока