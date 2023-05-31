https://ria.ru/20230531/khakery-1875388946.html

"РТК-Солар": хакеры стали пытаться уничтожить критическую инфраструктуру

"РТК-Солар": хакеры стали пытаться уничтожить критическую инфраструктуру - РИА Новости, 31.05.2023

"РТК-Солар": хакеры стали пытаться уничтожить критическую инфраструктуру

Хакеры, атакующие Россию, начали пытаться уничтожить критическую инфраструктуру (КИИ) страны, за последние полтора месяца фиксируются крупные атаки, заявил... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:55

2023-05-31T17:55

2023-05-31T17:55

россия

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Хакеры, атакующие Россию, начали пытаться уничтожить критическую инфраструктуру (КИИ) страны, за последние полтора месяца фиксируются крупные атаки, заявил глава компании по кибербезопасности "РТК-Солар" Игорь Ляпунов в рамках выступления на конференции ЦИПР. "Я условно разделю эти полтора года на три этапа. Первый этап: март до середины лета. Это было киберхулиганство: атаки, взломы страничек, подмены каких-то баннеров. Это все вызывало хайп в украинских пабликах. Мы от этого имиджево как-то страдали, но никакого значимого ущерба не было. Второй этап был август - декабрь. Это волна грандиозных утечек… Сейчас начался третий этап, не последний, когда целевые атаки с проникновением внутрь - их задачами стало уничтожение КИИ. Когда идет проникновение как в корпоративные системы, так и в системы управления", - сказал Ляпунов. По его словам, за последние полтора месяца были три крупные атаки, куда "РТК-Солар" была вовлечена в реагирование. "Прям та сторона хорошо разбирается, куда попадает… Атакующие доходят до центра управления, они находят точки сопряжения между корпоративным сегментом и системой управления и уничтожают систему управления. И это для нас бич, и кажется, что мы прикоснулись только к вершине айсберга этих целенаправленных взломов", - отметил Ляпунов.

https://ria.ru/20230530/khakery-1874957598.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии