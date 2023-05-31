https://ria.ru/20230531/kanikuly-1875319327.html

Гладков проводил 300 белгородских детей на каникулы в Воронежскую область

Гладков проводил 300 белгородских детей на каникулы в Воронежскую область - РИА Новости, 31.05.2023

Гладков проводил 300 белгородских детей на каникулы в Воронежскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проводил в среду первую группу из 300 школьников Шебекинского округа, который подвергается массированным... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T14:15

2023-05-31T14:15

2023-05-31T15:02

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белгородская область

воронежская область

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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проводил в среду первую группу из 300 школьников Шебекинского округа, который подвергается массированным обстрелам со стороны украинских войск, на летний отдых в Воронежскую область, сообщила пресс-служба правительства региона. "По приглашению губернатора Воронежской области Александра Гусева в детский оздоровительный лагерь "Ландыш" отправилась первая группа школьников из Шебекинского городского округа. Всего в первую смену там отдохнут 300 белгородских ребят", – говорится в сообщении. Проводить ребят пришел губернатор Белгородской области. "Будем вас ждать. Постараюсь, когда буду проезжать, заехать и посмотреть, как вы устроились. Если будут какие-то вопросы, вы мне пишите в соцсетях. Я буду стараться помочь, если нужна будет помощь. Я надеюсь, что вас встретят хорошо — как своих, что вы познакомитесь с новыми друзьями, наберётесь новых впечатлений", – обратился к ребятам Гладков, слова которого приводит пресс-служба. По мнению специалистов министерства образования области, лагерь отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к учреждениям детского отдыха. Территория лагеря составляет восемь гектаров в лесном массиве рядом с берегом реки Дон. Лагерь расположен недалеко от райцентра Семилуки, в 12 километрах от областного центра. Школьники смогут отдохнуть, набраться сил, позаниматься спортом и в различных кружках, принять участие в конкурсах, съездить на экскурсии. В течение всего летнего сезона дети из Белгородской области смогут также отдохнуть в Пензенской, Калужской, Ярославской областях, а также в Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Республике Крым. В первую очередь отдыхать за пределы области отправятся ребята из приграничных сёл, а также из Шебекинского и Грайворонского городских округов. Всего же планируется, что летней оздоровительной кампанией в разных формах будет охвачено более 60 тысяч белгородских ребят. В период летних каникул на территории Белгородской области планируется работа 470 организаций отдыха детей и их оздоровления, из них 11 — это загородные лагеря с общим охватом 7,5 тысячи детей. Значительную часть этих организаций составляют лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных организаций.

https://ria.ru/20230518/svyaz-1872676338.html

https://ria.ru/20230529/diversiya-1874934845.html

белгородская область

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белгородская область, воронежская область, дон, вячеслав гладков