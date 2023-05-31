https://ria.ru/20230531/kadyrov-1875210154.html

Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в ДНР

Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в ДНР - РИА Новости, 31.05.2023

Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в ДНР

Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T00:46

2023-05-31T00:46

2023-05-31T01:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

рамзан кадыров

безопасность

россия

херсонская область

адам делимханов

апты алаудинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_976a2a5236cb08b1578293ff172ab744.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов. Впрочем, вот уже несколько дней идет первый этап — командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов, получает новые разведданные", — написал Кадыров.Он отметил, что депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с командирами, в зону ответственности которых входит Марьинское направление. По словам Кадырова, сюда переброшены силы спецназа "Ахмат" и полка "Север-Ахмат", командование которыми возьмет на себя командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов."В эти дни идет подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба", — политик.Глава Чечни уточнил, что такие же приказы о начале наступления получили и другие подразделения "Ахмат" Минобороны и Росгвардии, находящиеся на альтернативных участках линии соприкосновения Запорожской и Херсонской областей. Он подчеркнул, что там также прошли мероприятия тактической подготовки, распределения задач между командирами и бойцами, изучения местности и расположения сил противника.Кроме того, Кадыров сообщил о начале наступления подразделений "Ахмат"."Нам надоело ждать. Сатанисты понесут заслуженное наказание", — заключил он.Ранее глава Чечни заявлял, что в зону СВО в Донбассе и на Украине с начала спецоперации направлено более двадцати шести тысяч бойцов из республики, сейчас там находятся семь тысяч.

https://ria.ru/20230530/ataka-1875149492.html

https://ria.ru/20230418/orden-1866201819.html

донецкая народная республика

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, рамзан кадыров, безопасность, россия, херсонская область , адам делимханов, апты алаудинов, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)