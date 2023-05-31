https://ria.ru/20230531/kadyrov-1875210154.html
Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в ДНР - РИА Новости, 31.05.2023
Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T00:46
2023-05-31T00:46
2023-05-31T01:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
рамзан кадыров
безопасность
россия
херсонская область
адам делимханов
апты алаудинов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Друзья, чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов. Впрочем, вот уже несколько дней идет первый этап — командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов, получает новые разведданные", — написал Кадыров.Он отметил, что депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с командирами, в зону ответственности которых входит Марьинское направление. По словам Кадырова, сюда переброшены силы спецназа "Ахмат" и полка "Север-Ахмат", командование которыми возьмет на себя командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов."В эти дни идет подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба", — политик.Глава Чечни уточнил, что такие же приказы о начале наступления получили и другие подразделения "Ахмат" Минобороны и Росгвардии, находящиеся на альтернативных участках линии соприкосновения Запорожской и Херсонской областей. Он подчеркнул, что там также прошли мероприятия тактической подготовки, распределения задач между командирами и бойцами, изучения местности и расположения сил противника.Кроме того, Кадыров сообщил о начале наступления подразделений "Ахмат"."Нам надоело ждать. Сатанисты понесут заслуженное наказание", — заключил он.Ранее глава Чечни заявлял, что в зону СВО в Донбассе и на Украине с начала спецоперации направлено более двадцати шести тысяч бойцов из республики, сейчас там находятся семь тысяч.
https://ria.ru/20230530/ataka-1875149492.html
https://ria.ru/20230418/orden-1866201819.html
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донецкая народная республика, рамзан кадыров, безопасность, россия, херсонская область , адам делимханов, апты алаудинов, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Рамзан Кадыров, Безопасность, Россия, Херсонская область , Адам Делимханов, Апты Алаудинов, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Кадыров заявил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
Кадыров: чеченские подразделения направлены в ДНР, они освободят ряд населенных пунктов