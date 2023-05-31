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В США предъявили подозреваемому обвинение в убийстве рэпера Jam Master Jay
В США предъявили подозреваемому обвинение в убийстве рэпера Jam Master Jay - РИА Новости, 31.05.2023
В США предъявили подозреваемому обвинение в убийстве рэпера Jam Master Jay
Суд в США предъявил 49-летнему Джею Брайанту обвинение в убийстве рэпера Jam Master Jay (Джейсон Мизелл) в 2002 году, сообщает New York Post. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T23:58
2023-05-31T23:58
2023-05-31T23:58
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Суд в США предъявил 49-летнему Джею Брайанту обвинение в убийстве рэпера Jam Master Jay (Джейсон Мизелл) в 2002 году, сообщает New York Post.Ранее Брайанта уже заключили под стражу по делу о незаконном обороте наркотиков, которое не связано со смертью музыканта. В 2020 году обвинения в убийстве были предъявлены еще двум мужчинам – Карлу Джордану-младшему и Рональду Вашингтону. По данным источника, Jam Master Jay был застрелен в октябре 2002 года после неудачной сделки с наркодиллерами. Все трое обвиняемых находились в тот момент рядом с рэпером. Однако все еще не известно – кто был убийцей. Jam Master Jay обрел популярность в 1980-е в качестве участника трио Run-DMC. Музыканты записали семь студийных альбомов с тиражом более 20 миллионов экземпляров. Несмотря на то, что коллектив достиг больших успехов в своем жанре, после смерти коллеги он распался.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, знаменитости, убийство, музыка, новости шоу-бизнеса, наркотики, рэп
Шоубиз, США, Знаменитости, Убийство, Музыка, Новости шоу-бизнеса, Наркотики, рэп
В США предъявили подозреваемому обвинение в убийстве рэпера Jam Master Jay
Суд в США предъявил мужчине обвинение в убийстве рэпера Jam Master Jay в 2002 году
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости.
Суд в США предъявил 49-летнему Джею Брайанту обвинение в убийстве рэпера Jam Master Jay (Джейсон Мизелл) в 2002 году, сообщает
New York Post.
Ранее Брайанта уже заключили под стражу по делу о незаконном обороте наркотиков, которое не связано со смертью музыканта.
В 2020 году обвинения в убийстве были предъявлены еще двум мужчинам – Карлу Джордану-младшему и Рональду Вашингтону.
По данным источника, Jam Master Jay был застрелен в октябре 2002 года после неудачной сделки с наркодиллерами. Все трое обвиняемых находились в тот момент рядом с рэпером. Однако все еще не известно – кто был убийцей.
Jam Master Jay обрел популярность в 1980-е в качестве участника трио Run-DMC. Музыканты записали семь студийных альбомов с тиражом более 20 миллионов экземпляров. Несмотря на то, что коллектив достиг больших успехов в своем жанре, после смерти коллеги он распался.
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