https://ria.ru/20230531/jay-1875320636.html

В США предъявили подозреваемому обвинение в убийстве рэпера Jam Master Jay

В США предъявили подозреваемому обвинение в убийстве рэпера Jam Master Jay - РИА Новости, 31.05.2023

В США предъявили подозреваемому обвинение в убийстве рэпера Jam Master Jay

Суд в США предъявил 49-летнему Джею Брайанту обвинение в убийстве рэпера Jam Master Jay (Джейсон Мизелл) в 2002 году, сообщает New York Post. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T23:58

2023-05-31T23:58

2023-05-31T23:58

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Суд в США предъявил 49-летнему Джею Брайанту обвинение в убийстве рэпера Jam Master Jay (Джейсон Мизелл) в 2002 году, сообщает New York Post.Ранее Брайанта уже заключили под стражу по делу о незаконном обороте наркотиков, которое не связано со смертью музыканта. В 2020 году обвинения в убийстве были предъявлены еще двум мужчинам – Карлу Джордану-младшему и Рональду Вашингтону. По данным источника, Jam Master Jay был застрелен в октябре 2002 года после неудачной сделки с наркодиллерами. Все трое обвиняемых находились в тот момент рядом с рэпером. Однако все еще не известно – кто был убийцей. Jam Master Jay обрел популярность в 1980-е в качестве участника трио Run-DMC. Музыканты записали семь студийных альбомов с тиражом более 20 миллионов экземпляров. Несмотря на то, что коллектив достиг больших успехов в своем жанре, после смерти коллеги он распался.

https://ria.ru/20230329/teylor-1861333155.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сша, знаменитости, убийство, музыка, новости шоу-бизнеса, наркотики, рэп