Рейтинг@Mail.ru
На Западе указали на неудобную для Украины деталь контрнаступления - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/istrebiteli-1875218218.html
На Западе указали на неудобную для Украины деталь контрнаступления
На Западе указали на неудобную для Украины деталь контрнаступления - РИА Новости, 31.05.2023
На Западе указали на неудобную для Украины деталь контрнаступления
Обещанные Западом Украине истребители F-16 вряд ли повлияют на ход планируемого контрнаступления ВСУ, пишет обозреватель Telegraph Бен Фармер. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T03:45
2023-05-31T03:45
украина
киев
россия
сергей лавров
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
нато
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840891138_517:301:2017:1145_1920x0_80_0_0_5e783d232304720cf31a42438f699b00.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Обещанные Западом Украине истребители F-16 вряд ли повлияют на ход планируемого контрнаступления ВСУ, пишет обозреватель Telegraph Бен Фармер.&quot;Обучение пилотов, по некоторым оценкам, займет минимум четыре месяца, хотя некоторые прогнозы предполагают больше времени. Им (ВСУ. — Прим.ред.) также потребуются механики, наземное обеспечение и логистика. Использование западных наемников могло бы сэкономить время, но это слишком серьезная затея. Это значит, что F-16 вряд ли сыграют роль в скором контрнаступлении&quot;, — заявил Фармер.Кроме того, продолжил журналист, потребуются многие месяцы только на саму доставку истребителей на Украину.При этом, подчеркнул обозреватель, эксперты выражают сомнения насчет уместности отправки американских истребителей Киеву, поскольку, в частности, F-16 "сами по себе не дадут украинцам превосходства в воздухе".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230529/ukraina-1874749640.html
https://ria.ru/20230525/f-16-1874036377.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840891138_450:205:1982:1354_1920x0_80_0_0_80d71206a6d2282b538b4b76c86669c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, нато, f-16
Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, НАТО, F-16
На Западе указали на неудобную для Украины деталь контрнаступления

Обозреватель Telegraph Фармер: поставки F-16 Киеву не повлияют на ход контрнаступления ВСУ

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16s ВВС США сбрасывает авиабомбу, оснащенную комплектом JDAM, во время учений
Истребитель F-16s ВВС США сбрасывает авиабомбу, оснащенную комплектом JDAM, во время учений - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель F-16s ВВС США сбрасывает авиабомбу, оснащенную комплектом JDAM, во время учений . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Обещанные Западом Украине истребители F-16 вряд ли повлияют на ход планируемого контрнаступления ВСУ, пишет обозреватель Telegraph Бен Фармер.
«

"Обучение пилотов, по некоторым оценкам, займет минимум четыре месяца, хотя некоторые прогнозы предполагают больше времени. Им (ВСУ. — Прим.ред.) также потребуются механики, наземное обеспечение и логистика. Использование западных наемников могло бы сэкономить время, но это слишком серьезная затея. Это значит, что F-16 вряд ли сыграют роль в скором контрнаступлении", — заявил Фармер.

Кроме того, продолжил журналист, потребуются многие месяцы только на саму доставку истребителей на Украину.
При этом, подчеркнул обозреватель, эксперты выражают сомнения насчет уместности отправки американских истребителей Киеву, поскольку, в частности, F-16 "сами по себе не дадут украинцам превосходства в воздухе".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Британцы испугались ответа России на планы поставить F-16 Украине
29 мая, 09:37
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Американский офицер рассказал, что случится с самолетами F-16 на Украине
25 мая, 11:19
 
УкраинаКиевРоссияСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала