https://ria.ru/20230531/istrebiteli-1875218218.html

На Западе указали на неудобную для Украины деталь контрнаступления

На Западе указали на неудобную для Украины деталь контрнаступления - РИА Новости, 31.05.2023

На Западе указали на неудобную для Украины деталь контрнаступления

Обещанные Западом Украине истребители F-16 вряд ли повлияют на ход планируемого контрнаступления ВСУ, пишет обозреватель Telegraph Бен Фармер. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T03:45

2023-05-31T03:45

2023-05-31T03:45

украина

киев

россия

сергей лавров

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

нато

f-16

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Обещанные Западом Украине истребители F-16 вряд ли повлияют на ход планируемого контрнаступления ВСУ, пишет обозреватель Telegraph Бен Фармер."Обучение пилотов, по некоторым оценкам, займет минимум четыре месяца, хотя некоторые прогнозы предполагают больше времени. Им (ВСУ. — Прим.ред.) также потребуются механики, наземное обеспечение и логистика. Использование западных наемников могло бы сэкономить время, но это слишком серьезная затея. Это значит, что F-16 вряд ли сыграют роль в скором контрнаступлении", — заявил Фармер.Кроме того, продолжил журналист, потребуются многие месяцы только на саму доставку истребителей на Украину.При этом, подчеркнул обозреватель, эксперты выражают сомнения насчет уместности отправки американских истребителей Киеву, поскольку, в частности, F-16 "сами по себе не дадут украинцам превосходства в воздухе".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230529/ukraina-1874749640.html

https://ria.ru/20230525/f-16-1874036377.html

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украина, киев, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, нато, f-16