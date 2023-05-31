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ПСБ: в ближайшие пять лет спрос на военную ипотеку сохранится - РИА Новости, 31.05.2023
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18:12 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/ipoteka-1875393950.html
ПСБ: в ближайшие пять лет спрос на военную ипотеку сохранится
ПСБ: в ближайшие пять лет спрос на военную ипотеку сохранится - РИА Новости, 31.05.2023
ПСБ: в ближайшие пять лет спрос на военную ипотеку сохранится
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова считает, что в ближайшие пять лет спрос на военную ипотеку сохранится, сообщает... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:12
2023-05-31T18:12
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова считает, что в ближайшие пять лет спрос на военную ипотеку сохранится, сообщает пресс-служба банка.Об этом она заявила на пленарной сессии "Настоящее и будущее российского девелопмента" форума недвижимости "Движение", который проходит в Сочи с 30 мая по 2 июня. ПСБ выступил партнером мероприятия, собравшего на своей площадке лидеров строительной отрасли: крупнейших девелоперов, застройщиков, представителей органов власти, архитекторов страны. "Тенденция увеличения спроса на военную ипотеку очевидна. С начала 2023 года мы видим рост 10% по нашему портфелю, и в ближайшие пять лет спрос на военную ипотеку сохранится", - сказала спикер банка.По ее словам, банк готов поддерживать перспективные проекты в строительстве и девелопменте."В этом году повестка форума актуальна как никогда: российский рынок строительства столкнулся с рядом вызовов, которые одновременно открывают и новые возможности. Рост объемов жилого и инфраструктурного строительства дает новый импульс к развитию строительной отрасли, повышая его значимость в экономике. ПСБ как один из системно значимых банков страны готов поддерживать перспективные проекты в строительстве и девелопменте. Для нас как для универсального банка важна не только работа с крупными корпорациями, поддержка среднего и малого бизнеса, но и, конечно, работа с потребителями ипотечных продуктов – людьми", - сказала Подгузова. Она отметила, что ПСБ внедряет новые стандарты обслуживания в военной ипотеке. ПСБ первым внедрил цифровые сервисы по сделкам с недвижимостью, что также простимулировало объемы ипотечного кредитования военнослужащих. В прошлом году банк запустил уникальный сервис, который позволяет проводить сделки по военной ипотеке полностью в цифровом формате с момента подачи заявки до выдачи кредита. В результате срок сделки по военной ипотеке сократился почти в 7 раз. "Это значит, что у военнослужащих появилась возможность оформить ипотеку, буквально не покидая место службы. При этом, все цифровые сервисы, реализованные банком, обеспечивают полную защиту информации и безопасность сделки", - сказала Подгузова.Пресс-служба отмечает, что ПСБ реализует уникальную программу строительству доступного жилья для сотрудников предприятий ОПК. "Обеспечение доступным жильем специалистов оборонной отрасли, развитие программ долгосрочной мотивации и социальных гарантий – это наши инвестиции в человеческий капитал. Ключевая задача нашей программы по строительству жилья для работников ОПК - повышение доступности жилья для инженерных кадров России. Совместное участие в проекте работодателя-предприятия ОПК, банка и застройщика позволяет существенно снизить стоимость строительства жилья, - и таким образом сотрудники предприятия получают возможность приобрести квартиру по льготной цене, существенно ниже рыночной", - сказала на форуме Подгузова.Первый проект уже реализован в подмосковном Реутове, на очереди – в Ярославской области, прорабатываются в Архангельской области и Пермском крае, Татарстане, Подмосковье и других регионах.
https://ria.ru/20221115/ipoteka-1831610835.html
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псб (банк псб), промсвязьбанк, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)

ПСБ: в ближайшие пять лет спрос на военную ипотеку сохранится

© Фото : пресс-служба ПСБДиректор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : пресс-служба ПСБ
Директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова считает, что в ближайшие пять лет спрос на военную ипотеку сохранится, сообщает пресс-служба банка.
Об этом она заявила на пленарной сессии "Настоящее и будущее российского девелопмента" форума недвижимости "Движение", который проходит в Сочи с 30 мая по 2 июня. ПСБ выступил партнером мероприятия, собравшего на своей площадке лидеров строительной отрасли: крупнейших девелоперов, застройщиков, представителей органов власти, архитекторов страны.
"Тенденция увеличения спроса на военную ипотеку очевидна. С начала 2023 года мы видим рост 10% по нашему портфелю, и в ближайшие пять лет спрос на военную ипотеку сохранится", - сказала спикер банка.
По ее словам, банк готов поддерживать перспективные проекты в строительстве и девелопменте.
«
"В этом году повестка форума актуальна как никогда: российский рынок строительства столкнулся с рядом вызовов, которые одновременно открывают и новые возможности. Рост объемов жилого и инфраструктурного строительства дает новый импульс к развитию строительной отрасли, повышая его значимость в экономике. ПСБ как один из системно значимых банков страны готов поддерживать перспективные проекты в строительстве и девелопменте. Для нас как для универсального банка важна не только работа с крупными корпорациями, поддержка среднего и малого бизнеса, но и, конечно, работа с потребителями ипотечных продуктов – людьми", - сказала Подгузова.
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Она отметила, что ПСБ внедряет новые стандарты обслуживания в военной ипотеке. ПСБ первым внедрил цифровые сервисы по сделкам с недвижимостью, что также простимулировало объемы ипотечного кредитования военнослужащих. В прошлом году банк запустил уникальный сервис, который позволяет проводить сделки по военной ипотеке полностью в цифровом формате с момента подачи заявки до выдачи кредита. В результате срок сделки по военной ипотеке сократился почти в 7 раз.
«
"Это значит, что у военнослужащих появилась возможность оформить ипотеку, буквально не покидая место службы. При этом, все цифровые сервисы, реализованные банком, обеспечивают полную защиту информации и безопасность сделки", - сказала Подгузова.
Пресс-служба отмечает, что ПСБ реализует уникальную программу строительству доступного жилья для сотрудников предприятий ОПК. "Обеспечение доступным жильем специалистов оборонной отрасли, развитие программ долгосрочной мотивации и социальных гарантий – это наши инвестиции в человеческий капитал. Ключевая задача нашей программы по строительству жилья для работников ОПК - повышение доступности жилья для инженерных кадров России. Совместное участие в проекте работодателя-предприятия ОПК, банка и застройщика позволяет существенно снизить стоимость строительства жилья, - и таким образом сотрудники предприятия получают возможность приобрести квартиру по льготной цене, существенно ниже рыночной", - сказала на форуме Подгузова.
Первый проект уже реализован в подмосковном Реутове, на очереди – в Ярославской области, прорабатываются в Архангельской области и Пермском крае, Татарстане, Подмосковье и других регионах.
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