https://ria.ru/20230531/inoplanetyane-1875267521.html

Ученый прокомментировал сообщения про посещение Земли инопланетянами

Ученый прокомментировал сообщения про посещение Земли инопланетянами - РИА Новости, 31.05.2023

Ученый прокомментировал сообщения про посещение Земли инопланетянами

Ученые очень хотят найти подтверждение существования жизни еще где-то во Вселенной, но пока достоверных доказательств нет, рассказал РИА Новости ведущий научный РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T11:17

2023-05-31T11:17

2023-05-31T12:21

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ученые очень хотят найти подтверждение существования жизни еще где-то во Вселенной, но пока достоверных доказательств нет, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.Так он прокомментировал утверждения профессора Стэнфордского университета Гарри Нолана, который заявил, что люди уже встречались с инопланетянами, но не смогли понять, с чем столкнулись.По мнению Эйсмонта, подобные заявления — это некая сублимация мечты землян, которым хочется почувствовать себя не одинокими во Вселенной."Говорить о том, что инопланетяне здесь были, это, конечно, очень интересно. Конечно, этого очень хочется. Но наших желаний все-таки недостаточно, чтобы убедиться, поверить в то, что они действительно среди нас были или есть их следы. К сожалению, не получается", — сказал ученый.Он отметил, что пока нет никаких убедительных подтверждений посещения инопланетянами нашей планеты или хотя бы их существования во Вселенной, и это печально.Говоря о нынешних исследованиях, Эйсмонт подчеркнул, что задача встретиться с разумными неземными формами жизни не стоит. Ученые хотят найти хоть какое-то подтверждение наличия жизни, хотя бы микробной, где-нибудь вне Земли."Пока ученые больше всего надеются обнаружить жизнь в облачном слое Венеры или же в подледных океанах спутников Юпитера — Европы и Ганимеда или же на Нептуне. Там, как сейчас считают, что жизнь как таковая, как мы ее знаем на Земле, возможна. Также предполагают, что, может быть, есть иные формы жизни. Не такие, как на Земле, на основе углеводородов, а другие, на основе кремния", — рассказал собеседник агентства.Он напомнил о международном проекте SETI по поиску разумной жизни, в рамках которого специалисты пытаются поймать сигналы на первый взгляд искусственного происхождения. Но, как показали проверки, все зарегистрированные до сих пор сигналы были на самом деле порождены естественными физическими процессами.

https://ria.ru/20230531/inoplanetyane-1875219966.html

https://ria.ru/20230328/oumuamua-1861009259.html

https://ria.ru/20230122/teleskop-1846253007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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