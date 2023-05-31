Рейтинг@Mail.ru
"Они уже здесь". В США пришли к неожиданному выводу об инопланетянах - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
04:45 31.05.2023 (обновлено: 10:38 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/inoplanetyane-1875219966.html
"Они уже здесь". В США пришли к неожиданному выводу об инопланетянах
"Они уже здесь". В США пришли к неожиданному выводу об инопланетянах - РИА Новости, 31.05.2023
"Они уже здесь". В США пришли к неожиданному выводу об инопланетянах
Инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь, заявил на недавней тематической конференции в Нью-Йорке профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T04:45
2023-05-31T10:38
наука
космос - риа наука
земля
сша
стэнфордский университет
центральное разведывательное управление (цру)
нью-йорк (город)
инопланетяне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799751104_0:0:1786:1005_1920x0_80_0_0_4af9506c3dedbfbe45eef3bf9205d1bf.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь, заявил на недавней тематической конференции в Нью-Йорке профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан, слова которого приводит Daily Mail.По мнению ученого, вероятность того, что пришельцы бывали на нашей планете, равна ста процентам. Он предположил, что люди уже встречали инопланетян, но, подобно южноамериканским племенам, впервые увидевшим испанские корабли, не заметили в них ничего необычного.&quot;Они появляются и говорят: &quot;Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?&quot; — сказал Нолан.Профессор рассказал, что присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в конгрессе США, а также о том, что знает людей, занимающихся "программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов". По его мнению, даже небольшой фрагмент знаний, полученный в результате этих исследований, может привести к настоящей технической революции.Как отмечает издание, ЦРУ привлекало Нолана к расследованию "гаванского синдрома", а также к анализу материалов, "предположительно оставленных НЛО". Его комментарии прозвучали на фоне возродившегося в США интереса к поиску внеземной жизни. Так, группа ученых из Калифорнийского университета выдвинула гипотезу, что пришельцы могут вступить в контакт с Землей уже в 2029 году.
https://ria.ru/20230328/oumuamua-1861009259.html
земля
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799750950_0:0:1786:1339_1920x0_80_0_0_b05402310b2b3bf428965fac43dd19f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, земля, сша, стэнфордский университет, центральное разведывательное управление (цру), нью-йорк (город), инопланетяне
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, США, Стэнфордский университет, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Нью-Йорк (город), инопланетяне
"Они уже здесь". В США пришли к неожиданному выводу об инопланетянах

Профессор Стэнфорда Нолан сообщил о визите и присутствии инопланетян на Земле

© AP Photo / Susan SternerПосетители Международного музея НЛО в Розуэлле
Посетители Международного музея НЛО в Розуэлле - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AP Photo / Susan Sterner
Посетители Международного музея НЛО в Розуэлле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь, заявил на недавней тематической конференции в Нью-Йорке профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан, слова которого приводит Daily Mail.
По мнению ученого, вероятность того, что пришельцы бывали на нашей планете, равна ста процентам. Он предположил, что люди уже встречали инопланетян, но, подобно южноамериканским племенам, впервые увидевшим испанские корабли, не заметили в них ничего необычного.
«

"Они появляются и говорят: "Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?" — сказал Нолан.

Профессор рассказал, что присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в конгрессе США, а также о том, что знает людей, занимающихся "программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов". По его мнению, даже небольшой фрагмент знаний, полученный в результате этих исследований, может привести к настоящей технической революции.
Как отмечает издание, ЦРУ привлекало Нолана к расследованию "гаванского синдрома", а также к анализу материалов, "предположительно оставленных НЛО". Его комментарии прозвучали на фоне возродившегося в США интереса к поиску внеземной жизни. Так, группа ученых из Калифорнийского университета выдвинула гипотезу, что пришельцы могут вступить в контакт с Землей уже в 2029 году.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
"Он за нами шпионит". Военные США рассказали об огромном объекте в космосе
28 марта, 08:00
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляСШАСтэнфордский университетЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Нью-Йорк (город)инопланетяне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала