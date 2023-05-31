https://ria.ru/20230531/inoplanetyane-1875219966.html

"Они уже здесь". В США пришли к неожиданному выводу об инопланетянах

"Они уже здесь". В США пришли к неожиданному выводу об инопланетянах - РИА Новости, 31.05.2023

"Они уже здесь". В США пришли к неожиданному выводу об инопланетянах

Инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь, заявил на недавней тематической конференции в Нью-Йорке профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан,... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T04:45

2023-05-31T04:45

2023-05-31T10:38

наука

космос - риа наука

земля

сша

стэнфордский университет

центральное разведывательное управление (цру)

нью-йорк (город)

инопланетяне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799751104_0:0:1786:1005_1920x0_80_0_0_4af9506c3dedbfbe45eef3bf9205d1bf.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь, заявил на недавней тематической конференции в Нью-Йорке профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан, слова которого приводит Daily Mail.По мнению ученого, вероятность того, что пришельцы бывали на нашей планете, равна ста процентам. Он предположил, что люди уже встречали инопланетян, но, подобно южноамериканским племенам, впервые увидевшим испанские корабли, не заметили в них ничего необычного."Они появляются и говорят: "Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?" — сказал Нолан.Профессор рассказал, что присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в конгрессе США, а также о том, что знает людей, занимающихся "программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов". По его мнению, даже небольшой фрагмент знаний, полученный в результате этих исследований, может привести к настоящей технической революции.Как отмечает издание, ЦРУ привлекало Нолана к расследованию "гаванского синдрома", а также к анализу материалов, "предположительно оставленных НЛО". Его комментарии прозвучали на фоне возродившегося в США интереса к поиску внеземной жизни. Так, группа ученых из Калифорнийского университета выдвинула гипотезу, что пришельцы могут вступить в контакт с Землей уже в 2029 году.

https://ria.ru/20230328/oumuamua-1861009259.html

земля

сша

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, земля, сша, стэнфордский университет, центральное разведывательное управление (цру), нью-йорк (город), инопланетяне