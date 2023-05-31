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"Они уже здесь". В США пришли к неожиданному выводу об инопланетянах
"Они уже здесь". В США пришли к неожиданному выводу об инопланетянах - РИА Новости, 31.05.2023
"Они уже здесь". В США пришли к неожиданному выводу об инопланетянах
Инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь, заявил на недавней тематической конференции в Нью-Йорке профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан,... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T04:45
2023-05-31T04:45
2023-05-31T10:38
наука
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земля
сша
стэнфордский университет
центральное разведывательное управление (цру)
нью-йорк (город)
инопланетяне
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь, заявил на недавней тематической конференции в Нью-Йорке профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан, слова которого приводит Daily Mail.По мнению ученого, вероятность того, что пришельцы бывали на нашей планете, равна ста процентам. Он предположил, что люди уже встречали инопланетян, но, подобно южноамериканским племенам, впервые увидевшим испанские корабли, не заметили в них ничего необычного."Они появляются и говорят: "Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?" — сказал Нолан.Профессор рассказал, что присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в конгрессе США, а также о том, что знает людей, занимающихся "программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов". По его мнению, даже небольшой фрагмент знаний, полученный в результате этих исследований, может привести к настоящей технической революции.Как отмечает издание, ЦРУ привлекало Нолана к расследованию "гаванского синдрома", а также к анализу материалов, "предположительно оставленных НЛО". Его комментарии прозвучали на фоне возродившегося в США интереса к поиску внеземной жизни. Так, группа ученых из Калифорнийского университета выдвинула гипотезу, что пришельцы могут вступить в контакт с Землей уже в 2029 году.
https://ria.ru/20230328/oumuamua-1861009259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, сша, стэнфордский университет, центральное разведывательное управление (цру), нью-йорк (город), инопланетяне
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, США, Стэнфордский университет, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Нью-Йорк (город), инопланетяне
"Они уже здесь". В США пришли к неожиданному выводу об инопланетянах
Профессор Стэнфорда Нолан сообщил о визите и присутствии инопланетян на Земле
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь, заявил на недавней тематической конференции в Нью-Йорке профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан, слова которого приводит Daily Mail
.
По мнению ученого, вероятность того, что пришельцы бывали на нашей планете, равна ста процентам. Он предположил, что люди уже встречали инопланетян, но, подобно южноамериканским племенам, впервые увидевшим испанские корабли, не заметили в них ничего необычного.
«
"Они появляются и говорят: "Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?" — сказал Нолан.
Профессор рассказал, что присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в конгрессе США, а также о том, что знает людей, занимающихся "программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов". По его мнению, даже небольшой фрагмент знаний, полученный в результате этих исследований, может привести к настоящей технической революции.
Как отмечает издание, ЦРУ привлекало Нолана к расследованию "гаванского синдрома", а также к анализу материалов, "предположительно оставленных НЛО". Его комментарии прозвучали на фоне возродившегося в США интереса к поиску внеземной жизни. Так, группа ученых из Калифорнийского университета выдвинула гипотезу, что пришельцы могут вступить в контакт с Землей уже в 2029 году.
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