https://ria.ru/20230531/ingushetiya-1875383121.html

Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" открыли в Ингушетии

Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" открыли в Ингушетии - РИА Новости, 31.05.2023

Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" открыли в Ингушетии

Филиал государственного фонда "Защитники Отечества", который будет заниматься помощью участникам специальной военной операции и членам их семей, открыли в среду РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:30

2023-05-31T17:30

2023-05-31T18:17

республика ингушетия

россия

махмуд-али калиматов

назрань

республика ингушетия

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Филиал государственного фонда "Защитники Отечества", который будет заниматься помощью участникам специальной военной операции и членам их семей, открыли в среду в Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона. Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Филиалы фонда будут открыты во всех регионах РФ. В Ингушетии филиал открыли в Назрани. "Оказывая всемерную помощь ветеранам боевых действий, эта общественная и социальная структура поможет обеспечивать достойную жизнь и активную деятельность участников СВО и их семей, всех, кто рисковал жизнью, спасая мирных граждан от неонацистов", - сказал на церемонии открытия фонда глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он добавил, что российские воины из Ингушетии проявили мужество и героизм, выполняя боевые задачи в зоне проведения специальной операции, и жители республики гордятся каждым из этих героев. "Мы вместе должны отдавать каждой семье участника специальной военной операции свою часть душевного тепла, оптимизма, улыбок, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне", - подчеркнул глава региона. "Большое спасибо организаторам и инициаторам, которые содействовали открытию этого фонда, и работающим здесь помощникам. Людям очень удобно, когда одна организация находится в одном месте и не приходится бегать по всем структурам, получать документы и справки. Спасибо, что вы заботитесь об участниках спецоперации", - отметила супруга одного из военнослужащих Мадина Тамасханова.

https://ria.ru/20230525/tsentr-1874136859.html

https://ria.ru/20230531/fond-1875236303.html

россия

назрань

республика ингушетия

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россия, махмуд-али калиматов, назрань, республика ингушетия, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"