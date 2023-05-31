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Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" открыли в Ингушетии - РИА Новости, 31.05.2023
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Республика Ингушетия
 
17:30 31.05.2023 (обновлено: 18:17 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/ingushetiya-1875383121.html
Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" открыли в Ингушетии
Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" открыли в Ингушетии - РИА Новости, 31.05.2023
Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" открыли в Ингушетии
Филиал государственного фонда "Защитники Отечества", который будет заниматься помощью участникам специальной военной операции и членам их семей, открыли в среду РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:30
2023-05-31T18:17
республика ингушетия
россия
махмуд-али калиматов
назрань
республика ингушетия
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Филиал государственного фонда "Защитники Отечества", который будет заниматься помощью участникам специальной военной операции и членам их семей, открыли в среду в Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона. Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Филиалы фонда будут открыты во всех регионах РФ. В Ингушетии филиал открыли в Назрани. "Оказывая всемерную помощь ветеранам боевых действий, эта общественная и социальная структура поможет обеспечивать достойную жизнь и активную деятельность участников СВО и их семей, всех, кто рисковал жизнью, спасая мирных граждан от неонацистов", - сказал на церемонии открытия фонда глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он добавил, что российские воины из Ингушетии проявили мужество и героизм, выполняя боевые задачи в зоне проведения специальной операции, и жители республики гордятся каждым из этих героев. "Мы вместе должны отдавать каждой семье участника специальной военной операции свою часть душевного тепла, оптимизма, улыбок, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне", - подчеркнул глава региона. "Большое спасибо организаторам и инициаторам, которые содействовали открытию этого фонда, и работающим здесь помощникам. Людям очень удобно, когда одна организация находится в одном месте и не приходится бегать по всем структурам, получать документы и справки. Спасибо, что вы заботитесь об участниках спецоперации", - отметила супруга одного из военнослужащих Мадина Тамасханова.
https://ria.ru/20230525/tsentr-1874136859.html
https://ria.ru/20230531/fond-1875236303.html
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россия, махмуд-али калиматов, назрань, республика ингушетия, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Республика Ингушетия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Назрань, Республика Ингушетия, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"

Филиал государственного фонда "Защитники Отечества" открыли в Ингушетии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Филиал государственного фонда "Защитники Отечества", который будет заниматься помощью участникам специальной военной операции и членам их семей, открыли в среду в Ингушетии, сообщила пресс-служба главы региона.
Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Филиалы фонда будут открыты во всех регионах РФ. В Ингушетии филиал открыли в Назрани.
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"Оказывая всемерную помощь ветеранам боевых действий, эта общественная и социальная структура поможет обеспечивать достойную жизнь и активную деятельность участников СВО и их семей, всех, кто рисковал жизнью, спасая мирных граждан от неонацистов", - сказал на церемонии открытия фонда глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Он добавил, что российские воины из Ингушетии проявили мужество и героизм, выполняя боевые задачи в зоне проведения специальной операции, и жители республики гордятся каждым из этих героев.
«
"Мы вместе должны отдавать каждой семье участника специальной военной операции свою часть душевного тепла, оптимизма, улыбок, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне", - подчеркнул глава региона.
"Большое спасибо организаторам и инициаторам, которые содействовали открытию этого фонда, и работающим здесь помощникам. Людям очень удобно, когда одна организация находится в одном месте и не приходится бегать по всем структурам, получать документы и справки. Спасибо, что вы заботитесь об участниках спецоперации", - отметила супруга одного из военнослужащих Мадина Тамасханова.
Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции Защитники Отечества начал работу в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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Вчера, 09:46
 
Республика ИнгушетияРоссияМахмуд-Али КалиматовНазраньРеспублика ИнгушетияФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
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