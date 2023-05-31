https://ria.ru/20230531/inflyatsiya-1875406815.html

В России инфляция в годовом выражении составила 2,41 процента

В России инфляция в годовом выражении составила 2,41 процента - РИА Новости, 31.05.2023

В России инфляция в годовом выражении составила 2,41 процента

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,41% на 29 мая против 2,36% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T19:28

2023-05-31T19:28

2023-05-31T19:28

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,41% на 29 мая против 2,36% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 23 по 29 мая 2023 года цены выросли на 0,08%. Год к году инфляция составила 2,41%", - говорится в документе. Министерство отмечает, что на продовольственные товары снижение цен продолжилось на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции, при этом на остальные продовольственные товары темп роста цен остался на уровне прошлой недели (0,10%). "В секторе непродовольственных товаров цены выросли на 0,13% с учетом возобновления роста цен на электро- и бытовые приборы, сезонного роста цен на строительные материалы, а также удорожания отечественных легковых автомобилей. В секторе услуг рост цен составил 0,19% при удорожании туристических услуг на фоне возобновлении роста цен на услуги санаториев", - добавляется в обзоре. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам года в 5,3%.

https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, экономика