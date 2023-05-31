https://ria.ru/20230531/indoneziya-1875244242.html

Внук основателя Индонезии высказался о сотрудничестве России и Китая

Внук основателя Индонезии высказался о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 31.05.2023

Внук основателя Индонезии высказался о сотрудничестве России и Китая

Сотрудничество России и Китая изменило баланс геополитических сил в мире, уменьшив американское влияние, заявил в интервью РИА Новости Хендра Рахтомо, внук... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:23

2023-05-31T10:23

2023-05-31T10:23

россия

индонезия

китай

брикс

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая изменило баланс геополитических сил в мире, уменьшив американское влияние, заявил в интервью РИА Новости Хендра Рахтомо, внук первого президента и отца-основателя Индонезии Сукарно. "Россия стала страной-сверхдержавой, изменившей глобальный геополитический ландшафт. Если после холодной войны глобальную геополитику контролировали США и их союзники, то теперь ее уравновешивает Россия. Нынешнее российско-китайское сотрудничество изменило баланс геополитических сил, переведя его под контроль России. Россия стала силой новой надежды для других стран, стремящихся к справедливости и равенству в международных отношениях", - подчеркнул Рахтомо. Он добавил, что Россия также может стать лидером стран, входящих в БРИКС (Бразилия-Россия-Индия-Китай-ЮАР), в экономической, политической и социальной областях. По словам внука Сукарно, у партнерства БРИКС-Индонезия также могут быть перспективы в будущем. "Более того, мне кажется, многообещающие перспективы есть у партнерства с Евразийским экономическим союзом", - отметил собеседник агентства. По словам Рахтомо, не только президент Сукарно, но и многие из его потомков также были активны в мире политики. Так, тетя Рахтомо и дочь Сукарно Мегавати Сукарнопутри была президентом Индонезии в 2001-2004 годах, а ее дочь и двоюродная сестра Рахтомо Пуан Махарани сейчас спикер парламента страны. Сам Рахтомо возглавляет институт "Бунг Карно" в Джакарте и планирует избираться в парламент. На вопрос агентства о том, как в семье потомков Сукарно принято говорить о России, внук отца основателя заявил, что память об общем с Россией прошлом очень ценна. "Наша семья всегда особенно дорожила воспоминаниями о том, что наш дедушка имел очень близкие и персональные отношения с лидерами России, будучи главой Индонезии", - пояснил Рахтомо. Он также рассказал о собственных шагах в направлении улучшения партнерских отношений с Россией. "В сфере образования лично я как председатель Образовательного фонда Сукарно, который управляет Университетом "Бунг Карно", надеюсь на стратегическое сотрудничество с университетами России. Особенно мы заинтересованы в юридических науках. Индонезия и Россия - страны, которые всегда последовательно стремятся к реализации прогресса цивилизации и человечества. Как говорил президент Сукарно, "для борющейся нации нет конца пути!"", - заключил внук основателя Индонезии.

https://ria.ru/20230525/neft-1874049492.html

https://ria.ru/20230519/indoneziya-1872977903.html

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индонезия

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индонезия, китай, брикс, евразийский экономический союз