https://ria.ru/20230531/indiya-1875250916.html

Посол США прокомментировал вероятное приглашение Индии в "НАТО Плюс"

Посол США прокомментировал вероятное приглашение Индии в "НАТО Плюс" - РИА Новости, 31.05.2023

Посол США прокомментировал вероятное приглашение Индии в "НАТО Плюс"

Индии как одному из ближайших партнеров США, отношения с которым интенсивно развиваются, предстоит решить, вступать ли ей в группу "НАТО Плюс", заявил посол США РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T10:41

2023-05-31T10:41

2023-05-31T10:41

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Индии как одному из ближайших партнеров США, отношения с которым интенсивно развиваются, предстоит решить, вступать ли ей в группу "НАТО Плюс", заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти в интервью индийскому телеканалу WION. Информация о вероятном приглашении Индии в "НАТО Плюс", группу, в которую помимо стран-членов НАТО входят Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея и Израиль, распространилась после рекомендации о приеме Индии в эту группу, выпущенной 24 мая Специальным комитетом Конгресса США по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая. "Мы углубили наше оборонное сотрудничество, что было невозможно себе даже представить 30- 40 лет назад, мы сближаемся с Индией даже больше, чем мы иногда сближаемся с нашими самыми близкими союзниками: совместное производство, возможность продавать (Индии – ред.) важные системы (вооружений и техники – ред.), чтобы обеспечить безопасность Индии. Я думаю, все варианты (дальнейшего развития сотрудничества – ред.) сейчас на столе", - сказал глава американской дипмиссии в Индии, отвечая на вопрос о приглашении Индии в "НАТО Плюс". "Индии, конечно, предстоит самой принять решение, как поступить, какой шаг будет разумен. Но одно я знаю точно: будь это QUAD (четырехсторонний стратегический диалог по вопросам безопасности США, Индии, Японии и Австралии), будь то Индо-Тихоокеанский регион, мы тесно взаимосвязаны…, мы являемся частями одного региона, и мы хотим, чтобы в этом регионе уважали свободу, мы хотим обеспечить в нем нашу общую безопасность, мы хоти мира, стабильности и процветания", - сказал американский дипломат. Отвечая затем на вопрос телеканала о различии позиций Индии и США по ситуации на Украине, Гарсетти сказал, что американская сторона продолжит беседы по этому вопросу с индийской стороной. "Я знаю, что Индия знает о границах и суверенитете. Это (конфликт на Украине – ред.) оказало влияние на Индию в экономическом плане. Мы продолжим разговаривать", - сказал посол США. Эрик Гарсетти – калифорнийский политик, член Демократической партии США и бывший мэр Лос-Анджелеса, находившийся на этом посту с 2013 по 2022 год. Президент США Джо Байден назначил Гарсетти послом в Индии еще в июле 2021 года, однако американский сенат утвердил его в этой должности только в марте 2023 года после длительных разбирательств, связанных со скандалом вокруг обвиненного в многократных сексуальных домогательствах ближайшего помощника Гарсетти на посту мэра Лос-Анджелеса. Гарсетти прибыл в Нью-Дели в апреле и вручил верительные грамоты президенту Индии Драупади Мурму 11 мая 2023 года. Специальный комитет Конгресса США по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая в рекомендациях, опубликованных 24 мая 2023 года, заявил, что "победа в стратегическом соревновании с Коммунистической партией Китая (КПК) и обеспечение безопасности Тайваня требует от Соединенных Штатов укрепления связей с союзниками и партнерами по безопасности, включая Индию". "Включение Индии в механизмы безопасности "НАТО Плюс" будет основываться на тесном партнерстве США и Индии в целях укрепления глобальной безопасности и сдерживания агрессии КПК в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорилось в документе. В начале 2023 года координатор Белого дома по делам Индо-Тихоокеанского региона Курт Кэмпбелл выделил Индию как основное направление дипломатической деятельности США в текущем году.

https://ria.ru/20230516/zapad-1872049524.html

https://ria.ru/20230314/konfrontatsiya-1857735200.html

https://ria.ru/20230208/konflikt-1850688432.html

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