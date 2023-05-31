https://ria.ru/20230531/ii-1875402815.html
Правительство работает над корректировкой стратегии развития ИИ
Правительство работает над корректировкой стратегии развития ИИ - РИА Новости, 31.05.2023
Правительство работает над корректировкой стратегии развития ИИ
Правительство России ведёт активную работу по корректировке существующей стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в аппарате вице-премьера... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:57
2023-05-31T18:57
2023-05-31T18:57
технологии
россия
дмитрий чернышенко
искусственный интеллект
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство России ведёт активную работу по корректировке существующей стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. "По поручению главы государства по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" 2022 года, правительство ведёт активную работу по корректировке существующей стратегии развития ИИ", - говорится в сообщении. Отмечается, что главная задача на ближайшие несколько лет – обеспечить применение искусственного интеллекта во всех отраслях экономики и в социальной сфере. Кроме того, за последние 3 года российский рынок искусственного интеллекта вырос почти вдвое, а процент внедрения в отдельных отраслях доходит до 20%. "Мы ожидаем, что к 2025 году более половины всех отечественных предприятий будут применять решения искусственного интеллекта в своей деятельности", - отмечается в сообщении. В конце прошлого года правительство утвердило дорожную карту высокотехнологичного направления ИИ до 2030 года. В ее рамках предусмотрена разработка более 60 прикладных ИИ-решений. В настоящее время в стране насчитывается порядка 800 компаний, работающих в сфере ИИ.
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, искусственный интеллект
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Искусственный интеллект
Правительство работает над корректировкой стратегии развития ИИ
Правительство работает над корректировкой стратегии развития искусственного интеллекта
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Правительство России ведёт активную работу по корректировке существующей стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"По поручению главы государства по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" 2022 года, правительство ведёт активную работу по корректировке существующей стратегии развития ИИ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что главная задача на ближайшие несколько лет – обеспечить применение искусственного интеллекта во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
Кроме того, за последние 3 года российский рынок искусственного интеллекта вырос почти вдвое, а процент внедрения в отдельных отраслях доходит до 20%. "Мы ожидаем, что к 2025 году более половины всех отечественных предприятий будут применять решения искусственного интеллекта в своей деятельности", - отмечается в сообщении.
В конце прошлого года правительство утвердило дорожную карту высокотехнологичного направления ИИ до 2030 года. В ее рамках предусмотрена разработка более 60 прикладных ИИ-решений. В настоящее время в стране насчитывается порядка 800 компаний, работающих в сфере ИИ.
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