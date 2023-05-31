https://ria.ru/20230531/ii-1875397990.html

СМИ: Еврокомиссия запретила чиновникам делиться закрытой информацией с ИИ

СМИ: Еврокомиссия запретила чиновникам делиться закрытой информацией с ИИ - РИА Новости, 31.05.2023

СМИ: Еврокомиссия запретила чиновникам делиться закрытой информацией с ИИ

Еврокомиссия выпустила внутреннюю инструкцию по использованию технологий искусственного интеллекта, в которой запретила чиновникам ЕС делиться еще не... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:26

2023-05-31T18:26

2023-05-31T18:26

искусственный интеллект

в мире

еврокомиссия

евросоюз

технологии

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Еврокомиссия выпустила внутреннюю инструкцию по использованию технологий искусственного интеллекта, в которой запретила чиновникам ЕС делиться еще не опубликованной информацией и личными данными с ИИ, сообщает европейский новостной портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ. "(Чиновникам ЕС запрещено делиться - ред.) любой информацией, которая еще не находится в открытом доступе, или личными данными с доступными онлайн генеративными моделями ИИ", - сообщает портал. Euractiv сообщил, что Еврокомиссия подготовила документ под названием "Руководство для персонала по использованию онлайн-инструментов генеративного искусственного интеллекта". В нем отмечены риски, связанные с работой сотрудников с чат-ботами, такими как ChatGPT и Bard, или с сервисом по созданию изображений Stable Diffusion. В инструкции отмечается, что технологии искусственного интеллекта способны повысить эффективность офисной работы, в частности, в ходе подготовки брифингов. Однако подчеркивается, что использование технологий ИИ должно быть ограничено рядом условий. Помимо запрета на раскрытие еще не опубликованных документов, Еврокомиссия призывает своих сотрудников не всегда полагаться на технологии искусственного интеллекта из-за возможных сбоев, следить за соблюдением авторских прав и проверять полученный контент на объективность и достоверность. "(Официальные лица ЕС - ред.) должны всегда критически оценивать любой ответ, производимый доступной в интернете генеративной моделью искусственного интеллекта, на предмет потенциальных предубеждений и фактически неточной информации", - говорится в материале Euroactiv. Кроме того, Еврокомиссия допустила, что инструкция по использованию чат-ботов с искусственным интеллектом еще будет дорабатываться в соответствии с законами ЕС.

https://ria.ru/20230524/ugroza-1873877955.html

https://ria.ru/20230522/chatbot-1872962483.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

искусственный интеллект, в мире, еврокомиссия, евросоюз, технологии, европа