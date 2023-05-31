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СМИ: Еврокомиссия запретила чиновникам делиться закрытой информацией с ИИ - РИА Новости, 31.05.2023
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18:26 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/ii-1875397990.html
СМИ: Еврокомиссия запретила чиновникам делиться закрытой информацией с ИИ
СМИ: Еврокомиссия запретила чиновникам делиться закрытой информацией с ИИ - РИА Новости, 31.05.2023
СМИ: Еврокомиссия запретила чиновникам делиться закрытой информацией с ИИ
Еврокомиссия выпустила внутреннюю инструкцию по использованию технологий искусственного интеллекта, в которой запретила чиновникам ЕС делиться еще не... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:26
2023-05-31T18:26
искусственный интеллект
в мире
еврокомиссия
евросоюз
технологии
европа
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Еврокомиссия выпустила внутреннюю инструкцию по использованию технологий искусственного интеллекта, в которой запретила чиновникам ЕС делиться еще не опубликованной информацией и личными данными с ИИ, сообщает европейский новостной портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ. "(Чиновникам ЕС запрещено делиться - ред.) любой информацией, которая еще не находится в открытом доступе, или личными данными с доступными онлайн генеративными моделями ИИ", - сообщает портал. Euractiv сообщил, что Еврокомиссия подготовила документ под названием "Руководство для персонала по использованию онлайн-инструментов генеративного искусственного интеллекта". В нем отмечены риски, связанные с работой сотрудников с чат-ботами, такими как ChatGPT и Bard, или с сервисом по созданию изображений Stable Diffusion. В инструкции отмечается, что технологии искусственного интеллекта способны повысить эффективность офисной работы, в частности, в ходе подготовки брифингов. Однако подчеркивается, что использование технологий ИИ должно быть ограничено рядом условий. Помимо запрета на раскрытие еще не опубликованных документов, Еврокомиссия призывает своих сотрудников не всегда полагаться на технологии искусственного интеллекта из-за возможных сбоев, следить за соблюдением авторских прав и проверять полученный контент на объективность и достоверность. "(Официальные лица ЕС - ред.) должны всегда критически оценивать любой ответ, производимый доступной в интернете генеративной моделью искусственного интеллекта, на предмет потенциальных предубеждений и фактически неточной информации", - говорится в материале Euroactiv. Кроме того, Еврокомиссия допустила, что инструкция по использованию чат-ботов с искусственным интеллектом еще будет дорабатываться в соответствии с законами ЕС.
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искусственный интеллект, в мире, еврокомиссия, евросоюз, технологии, европа
Искусственный интеллект, В мире, Еврокомиссия, Евросоюз, Технологии, Европа
СМИ: Еврокомиссия запретила чиновникам делиться закрытой информацией с ИИ

Euractiv: Еврокомиссия запретила чиновникам ЕС делиться закрытой информацией с ИИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Еврокомиссия выпустила внутреннюю инструкцию по использованию технологий искусственного интеллекта, в которой запретила чиновникам ЕС делиться еще не опубликованной информацией и личными данными с ИИ, сообщает европейский новостной портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ.
«
"(Чиновникам ЕС запрещено делиться - ред.) любой информацией, которая еще не находится в открытом доступе, или личными данными с доступными онлайн генеративными моделями ИИ", - сообщает портал.
Euractiv сообщил, что Еврокомиссия подготовила документ под названием "Руководство для персонала по использованию онлайн-инструментов генеративного искусственного интеллекта". В нем отмечены риски, связанные с работой сотрудников с чат-ботами, такими как ChatGPT и Bard, или с сервисом по созданию изображений Stable Diffusion.
В инструкции отмечается, что технологии искусственного интеллекта способны повысить эффективность офисной работы, в частности, в ходе подготовки брифингов. Однако подчеркивается, что использование технологий ИИ должно быть ограничено рядом условий.
Помимо запрета на раскрытие еще не опубликованных документов, Еврокомиссия призывает своих сотрудников не всегда полагаться на технологии искусственного интеллекта из-за возможных сбоев, следить за соблюдением авторских прав и проверять полученный контент на объективность и достоверность.
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"(Официальные лица ЕС - ред.) должны всегда критически оценивать любой ответ, производимый доступной в интернете генеративной моделью искусственного интеллекта, на предмет потенциальных предубеждений и фактически неточной информации", - говорится в материале Euroactiv.
Кроме того, Еврокомиссия допустила, что инструкция по использованию чат-ботов с искусственным интеллектом еще будет дорабатываться в соответствии с законами ЕС.
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