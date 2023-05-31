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Песков рассказал, играет ли Путин в компьютерные игры - РИА Новости, 31.05.2023
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12:50 31.05.2023 (обновлено: 12:55 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/igry-1875288667.html
Песков рассказал, играет ли Путин в компьютерные игры
Песков рассказал, играет ли Путин в компьютерные игры - РИА Новости, 31.05.2023
Песков рассказал, играет ли Путин в компьютерные игры
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никогда не видел, чтобы Владимир Путин играл в компьютерные игры. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:50
2023-05-31T12:55
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никогда не видел, чтобы Владимир Путин играл в компьютерные игры.Во вторник на выставке, посвященной креативной экономике, общаясь с разработчиками видеоигр, Путин пошутил, что играет в будни, а не по выходным."Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Песков рассказал, играет ли Путин в компьютерные игры

Песков рассказал, что никогда не видел, чтобы президент Путин играл в компьютерные игры

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никогда не видел, чтобы Владимир Путин играл в компьютерные игры.
Во вторник на выставке, посвященной креативной экономике, общаясь с разработчиками видеоигр, Путин пошутил, что играет в будни, а не по выходным.
"Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него", - сказал Песков журналистам.
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