https://ria.ru/20230531/igry-1875288667.html
Песков рассказал, играет ли Путин в компьютерные игры
Песков рассказал, играет ли Путин в компьютерные игры - РИА Новости, 31.05.2023
Песков рассказал, играет ли Путин в компьютерные игры
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никогда не видел, чтобы Владимир Путин играл в компьютерные игры. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:50
2023-05-31T12:50
2023-05-31T12:55
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754786183_0:251:3195:2048_1920x0_80_0_0_54cdb8d81174aeb5664ba93fd15ee08c.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никогда не видел, чтобы Владимир Путин играл в компьютерные игры.Во вторник на выставке, посвященной креативной экономике, общаясь с разработчиками видеоигр, Путин пошутил, что играет в будни, а не по выходным."Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230529/videoigry-1874905702.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754786183_464:0:3195:2048_1920x0_80_0_0_2ab7b564f658ca0795173c1880c10f38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Песков рассказал, играет ли Путин в компьютерные игры
Песков рассказал, что никогда не видел, чтобы президент Путин играл в компьютерные игры
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никогда не видел, чтобы Владимир Путин играл в компьютерные игры.
Во вторник на выставке, посвященной креативной экономике, общаясь с разработчиками видеоигр, Путин пошутил, что играет в будни, а не по выходным.
"Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него", - сказал Песков журналистам.
Депутат призвал создать видеоигры об истории и культуре России