https://ria.ru/20230531/gubernator-1875727915.html

Губернатор Кузбасса лично примет посетителей фонда "Защитники Отечества"

Губернатор Кузбасса лично примет посетителей фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 02.06.2023

Губернатор Кузбасса лично примет посетителей фонда "Защитники Отечества"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев будет вести личный прием в региональном отделении фонда "Защитники Отечества", первый прием участников СВО он... РИА Новости, 02.06.2023

2023-05-31T10:19

2023-05-31T10:19

2023-06-02T12:00

кемеровская область

сергей цивилев

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875728520_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_27b8edfd923f169aa01e457906dd603b.jpg

КЕМЕРОВО, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев будет вести личный прием в региональном отделении фонда "Защитники Отечества", первый прием участников СВО он проведет в среду. Кемеровское региональное отделение фонда "Защитники Отечества" располагается в квартале юстиции, который открыли 16 мая. По словам губернатора, оно поможет структурировать и ускорить работу по поддержке ветеранов спецоперации, которая уже ведется в Кузбассе. По решению президента РФ Владимира Путина, фонд "Защитники Отечества" начнет работать с 1 июня во всех 89 субъектах Российской Федерации. "Мы сейчас проверим, как у нас организована работа (фонда – ред.) во всех муниципалитетах… Курирующие члены правительства должны побывать в каждом муниципалитете на этой неделе, проверить, как там организовано, и мы с сегодняшнего дня начинаем регулярный прием (участников СВО и членов их семей - ред.). Принимать буду я, мои заместители, министры, главы администраций. Мы в этих помещениях фонда будем вести регулярный прием. Сегодня начнется с моего первого приема, сегодня кто пришел, (побывают – ред.) на моем личном приеме", – сказал Цивилев журналистам на открытии регионального отделения. Он подчеркнул, что практика личных приемов в отделении фонда "Защитники Отечества" будет постоянной. "График приемов должен быть вывешен, опубликован. Кто, когда принимает, чтобы наши участники СВО, члены семей могли спокойно прийти и встретиться со мной, с членами правительства, с главами", – сказал губернатор.

https://ria.ru/20230516/kuzbass-1872193562.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кемеровская область, сергей цивилев, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво, спецоперация