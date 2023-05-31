https://ria.ru/20230531/gubernator-1875727915.html
Губернатор Кузбасса лично примет посетителей фонда "Защитники Отечества"
Губернатор Кузбасса лично примет посетителей фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 02.06.2023
Губернатор Кузбасса лично примет посетителей фонда "Защитники Отечества"
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев будет вести личный прием в региональном отделении фонда "Защитники Отечества", первый прием участников СВО он... РИА Новости, 02.06.2023
2023-05-31T10:19
2023-05-31T10:19
2023-06-02T12:00
кемеровская область
сергей цивилев
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
сво
спецоперация
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КЕМЕРОВО, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев будет вести личный прием в региональном отделении фонда "Защитники Отечества", первый прием участников СВО он проведет в среду. Кемеровское региональное отделение фонда "Защитники Отечества" располагается в квартале юстиции, который открыли 16 мая. По словам губернатора, оно поможет структурировать и ускорить работу по поддержке ветеранов спецоперации, которая уже ведется в Кузбассе. По решению президента РФ Владимира Путина, фонд "Защитники Отечества" начнет работать с 1 июня во всех 89 субъектах Российской Федерации. "Мы сейчас проверим, как у нас организована работа (фонда – ред.) во всех муниципалитетах… Курирующие члены правительства должны побывать в каждом муниципалитете на этой неделе, проверить, как там организовано, и мы с сегодняшнего дня начинаем регулярный прием (участников СВО и членов их семей - ред.). Принимать буду я, мои заместители, министры, главы администраций. Мы в этих помещениях фонда будем вести регулярный прием. Сегодня начнется с моего первого приема, сегодня кто пришел, (побывают – ред.) на моем личном приеме", – сказал Цивилев журналистам на открытии регионального отделения. Он подчеркнул, что практика личных приемов в отделении фонда "Защитники Отечества" будет постоянной. "График приемов должен быть вывешен, опубликован. Кто, когда принимает, чтобы наши участники СВО, члены семей могли спокойно прийти и встретиться со мной, с членами правительства, с главами", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20230516/kuzbass-1872193562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сергей цивилев, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво, спецоперация
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", СВО, Спецоперация
КЕМЕРОВО, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев будет вести личный прием в региональном отделении фонда "Защитники Отечества", первый прием участников СВО он проведет в среду.
Кемеровское региональное отделение фонда "Защитники Отечества" располагается в квартале юстиции, который открыли 16 мая. По словам губернатора, оно поможет структурировать и ускорить работу по поддержке ветеранов спецоперации, которая уже ведется в Кузбассе. По решению президента РФ Владимира Путина
, фонд "Защитники Отечества" начнет работать с 1 июня во всех 89 субъектах Российской Федерации.
"Мы сейчас проверим, как у нас организована работа (фонда – ред.) во всех муниципалитетах… Курирующие члены правительства должны побывать в каждом муниципалитете на этой неделе, проверить, как там организовано, и мы с сегодняшнего дня начинаем регулярный прием (участников СВО и членов их семей - ред.). Принимать буду я, мои заместители, министры, главы администраций. Мы в этих помещениях фонда будем вести регулярный прием. Сегодня начнется с моего первого приема, сегодня кто пришел, (побывают – ред.) на моем личном приеме", – сказал Цивилев журналистам на открытии регионального отделения.
Он подчеркнул, что практика личных приемов в отделении фонда "Защитники Отечества" будет постоянной.
«
"График приемов должен быть вывешен, опубликован. Кто, когда принимает, чтобы наши участники СВО, члены семей могли спокойно прийти и встретиться со мной, с членами правительства, с главами", – сказал губернатор.
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