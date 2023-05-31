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Губернатор Кузбасса лично примет посетителей фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 02.06.2023
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10:19 31.05.2023 (обновлено: 12:00 02.06.2023)
https://ria.ru/20230531/gubernator-1875727915.html
Губернатор Кузбасса лично примет посетителей фонда "Защитники Отечества"
Губернатор Кузбасса лично примет посетителей фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 02.06.2023
Губернатор Кузбасса лично примет посетителей фонда "Защитники Отечества"
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев будет вести личный прием в региональном отделении фонда "Защитники Отечества", первый прием участников СВО он... РИА Новости, 02.06.2023
2023-05-31T10:19
2023-06-02T12:00
кемеровская область
сергей цивилев
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
сво
спецоперация
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КЕМЕРОВО, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев будет вести личный прием в региональном отделении фонда "Защитники Отечества", первый прием участников СВО он проведет в среду. Кемеровское региональное отделение фонда "Защитники Отечества" располагается в квартале юстиции, который открыли 16 мая. По словам губернатора, оно поможет структурировать и ускорить работу по поддержке ветеранов спецоперации, которая уже ведется в Кузбассе. По решению президента РФ Владимира Путина, фонд "Защитники Отечества" начнет работать с 1 июня во всех 89 субъектах Российской Федерации. "Мы сейчас проверим, как у нас организована работа (фонда – ред.) во всех муниципалитетах… Курирующие члены правительства должны побывать в каждом муниципалитете на этой неделе, проверить, как там организовано, и мы с сегодняшнего дня начинаем регулярный прием (участников СВО и членов их семей - ред.). Принимать буду я, мои заместители, министры, главы администраций. Мы в этих помещениях фонда будем вести регулярный прием. Сегодня начнется с моего первого приема, сегодня кто пришел, (побывают – ред.) на моем личном приеме", – сказал Цивилев журналистам на открытии регионального отделения. Он подчеркнул, что практика личных приемов в отделении фонда "Защитники Отечества" будет постоянной. "График приемов должен быть вывешен, опубликован. Кто, когда принимает, чтобы наши участники СВО, члены семей могли спокойно прийти и встретиться со мной, с членами правительства, с главами", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20230516/kuzbass-1872193562.html
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кемеровская область, сергей цивилев, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", сво, спецоперация
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", СВО, Спецоперация

Губернатор Кузбасса лично примет посетителей фонда "Защитники Отечества"

© Фото : пресс-служба правительства КузбассаГубернатор Кузбасса будет вести личный прием в отделении фонда "Защитники Отечества"
Губернатор Кузбасса будет вести личный прием в отделении фонда Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Губернатор Кузбасса будет вести личный прием в отделении фонда "Защитники Отечества"
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 31 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев будет вести личный прием в региональном отделении фонда "Защитники Отечества", первый прием участников СВО он проведет в среду.
Кемеровское региональное отделение фонда "Защитники Отечества" располагается в квартале юстиции, который открыли 16 мая. По словам губернатора, оно поможет структурировать и ускорить работу по поддержке ветеранов спецоперации, которая уже ведется в Кузбассе. По решению президента РФ Владимира Путина, фонд "Защитники Отечества" начнет работать с 1 июня во всех 89 субъектах Российской Федерации.
"Мы сейчас проверим, как у нас организована работа (фонда – ред.) во всех муниципалитетах… Курирующие члены правительства должны побывать в каждом муниципалитете на этой неделе, проверить, как там организовано, и мы с сегодняшнего дня начинаем регулярный прием (участников СВО и членов их семей - ред.). Принимать буду я, мои заместители, министры, главы администраций. Мы в этих помещениях фонда будем вести регулярный прием. Сегодня начнется с моего первого приема, сегодня кто пришел, (побывают – ред.) на моем личном приеме", – сказал Цивилев журналистам на открытии регионального отделения.
Он подчеркнул, что практика личных приемов в отделении фонда "Защитники Отечества" будет постоянной.
«
"График приемов должен быть вывешен, опубликован. Кто, когда принимает, чтобы наши участники СВО, члены семей могли спокойно прийти и встретиться со мной, с членами правительства, с главами", – сказал губернатор.
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Сергей Кириенко с губернатором Кузбасса осмотрел социальные объекты региона
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Кемеровская областьСергей ЦивилевФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"СВОСпецоперация
 
 
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