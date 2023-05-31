https://ria.ru/20230531/gosuslugi-1875293552.html
Несколько стран обсуждают с Россией создание аналога "Госуслуг"
Несколько стран обсуждают с Россией создание аналога "Госуслуг" - РИА Новости, 31.05.2023
Несколько стран обсуждают с Россией создание аналога "Госуслуг"
Порядка 5-10 стран, включая дальнее зарубежье, обсуждают с Россией создание у них аналога портала госуслуг, с рядом идут переговоры, сообщил РИА Новости старший РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:07
2023-05-31T13:07
2023-05-31T13:13
россия
ростелеком
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Порядка 5-10 стран, включая дальнее зарубежье, обсуждают с Россией создание у них аналога портала госуслуг, с рядом идут переговоры, сообщил РИА Новости старший вице-президент "Ростелекома" Кирилл Меньшов в кулуарах конференции ЦИПР."Безусловно есть. И не только в ближнем зарубежье. Проблема в том, что в нем есть очень много системных наработок, которые всем нравятся. С другой стороны, она очень сильно специфичная. По сути это же является фронтом для всей госцифровизации. А в других странах цифровизации другая. И приземление в лоб довольно сложное. Но эти разговоры действительно ведутся. Нельзя сделать просто "Госуслуги"... По-хорошему нужно делать часть цифровизации государственной в этих странах… Я про 5-10 точно слышал. Потому что "Госуслуги" очень здорово выглядят. В какой-то мере уникальны", - сказал Меньшов, отвечая на вопрос, есть ли запросы на создание аналога "Госуслуг" из других стран.По его словам, все "приходят посмотрев на красивую картинку". "А когда начинаем копать, понимаем, что для того, чтобы работали "Госуслуги", должна быть определенная цифровая зрелость государства в целом… А это уже гораздо сложнее и дороже. На эту тему сейчас ведутся разговоры", - отметил старший вице-президент "Ростелекома"."Они (переговоры - ред.) в той или иной стадии… Это межстрановое взаимодействие", - уточнил Меньшов.По его словам, строить сервисы будет "Ростелеком".
https://ria.ru/20230523/gostekh-1873539342.html
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россия, ростелеком
Несколько стран обсуждают с Россией создание аналога "Госуслуг"
Ростелеком сообщил, что около десяти стран обсуждают с Россией создание аналога "Госуслуг"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Порядка 5-10 стран, включая дальнее зарубежье, обсуждают с Россией создание у них аналога портала госуслуг, с рядом идут переговоры, сообщил РИА Новости старший вице-президент "Ростелекома" Кирилл Меньшов в кулуарах конференции ЦИПР.
"Безусловно есть. И не только в ближнем зарубежье. Проблема в том, что в нем есть очень много системных наработок, которые всем нравятся. С другой стороны, она очень сильно специфичная. По сути это же является фронтом для всей госцифровизации. А в других странах цифровизации другая. И приземление в лоб довольно сложное. Но эти разговоры действительно ведутся. Нельзя сделать просто "Госуслуги"... По-хорошему нужно делать часть цифровизации государственной в этих странах… Я про 5-10 точно слышал. Потому что "Госуслуги" очень здорово выглядят. В какой-то мере уникальны", - сказал Меньшов, отвечая на вопрос, есть ли запросы на создание аналога "Госуслуг" из других стран.
По его словам, все "приходят посмотрев на красивую картинку". "А когда начинаем копать, понимаем, что для того, чтобы работали "Госуслуги", должна быть определенная цифровая зрелость государства в целом… А это уже гораздо сложнее и дороже. На эту тему сейчас ведутся разговоры", - отметил старший вице-президент "Ростелекома".
"Они (переговоры - ред.) в той или иной стадии… Это межстрановое взаимодействие", - уточнил Меньшов.
По его словам, строить сервисы будет "Ростелеком".
Минцифры предложило перенести срок запуска госуслуг на платформе "ГосТех"