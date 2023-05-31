https://ria.ru/20230531/geroy-1875248391.html
Герой России Дудкин рассказал, как уничтожил 15 украинских танков
Герой России Дудкин рассказал, как уничтожил 15 украинских танков - РИА Новости, 31.05.2023
Герой России Дудкин рассказал, как уничтожил 15 украинских танков
Герой России капитан Тимур Дудкин рассказал в Telegram-канале Минобороны, как его батальон уничтожил два десятка единиц украинской военной техники. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T10:33
2023-05-31T10:33
2023-05-31T11:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Герой России капитан Тимур Дудкин рассказал в Telegram-канале Минобороны, как его батальон уничтожил два десятка единиц украинской военной техники. По словам капитана, это произошло, когда ВСУ попытались прорвать оборону. Поскольку командование батальона было выведено из строя, Дудкин взял командование на себя."В ходе отражения наступления заманил противника в огневой мешок, после чего он был захлопнут и противник был полностью уничтожен и пленен", — пояснил он.В результате российские бойцы уничтожили порядка 15 танков, четыре БТР и пять БМП, добавил капитан.За эти действия Дудкин удостоен звания Героя России.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875248800_0:0:1488:1116_1920x0_80_0_0_f2a0c24567db22f4d5e2a18a6a721083.jpg
"Заманил противника в "огневой мешок" – герой РФ о массовом уничтожении техники ВСУ
"Заманил противника в "огневой мешок" – герой РФ о массовом уничтожении техники ВСУ
2023-05-31T10:33
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, видео
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Герой России Дудкин рассказал, как уничтожил 15 украинских танков
Герой России Тимур Дудкин рассказал об уничтожении 15 украинских танков в огневом мешке
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Герой России капитан Тимур Дудкин рассказал в Telegram-канале
Минобороны, как его батальон уничтожил два десятка единиц украинской военной техники.
По словам капитана, это произошло, когда ВСУ попытались прорвать оборону. Поскольку командование батальона было выведено из строя, Дудкин взял командование на себя.
"В ходе отражения наступления заманил противника в огневой мешок, после чего он был захлопнут и противник был полностью уничтожен и пленен", — пояснил он.
В результате российские бойцы уничтожили порядка 15 танков, четыре БТР и пять БМП, добавил капитан.
За эти действия Дудкин удостоен звания Героя России.