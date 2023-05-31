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Госдума ратифицировала соглашение России и Китая о поставках газа - РИА Новости, 31.05.2023
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14:40 31.05.2023 (обновлено: 14:42 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/gaz-1875325632.html
Госдума ратифицировала соглашение России и Китая о поставках газа
Госдума ратифицировала соглашение России и Китая о поставках газа - РИА Новости, 31.05.2023
Госдума ратифицировала соглашение России и Китая о поставках газа
Госдума приняла закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T14:40
2023-05-31T14:42
природный газ
экономика
китай
россия
газпром
сила сибири — 2
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту.Это межправительственное соглашение, подписанное 31 января 2023 года, предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", КНР - Китайская национальная нефтегазовая компания.Как отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин, с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 миллиардов кубометров в год. Реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию наших дальневосточных регионов, подчеркивал премьер."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по дальневосточному маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объем поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров.Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.
https://ria.ru/20230531/gaz-1875314656.html
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природный газ, экономика, китай, россия, газпром, сила сибири — 2, госдума рф, в мире
Природный газ, Экономика, Китай, Россия, Газпром, Сила Сибири — 2, Госдума РФ, В мире
Госдума ратифицировала соглашение России и Китая о поставках газа

ГД ратифицировала соглашение России и Китая о поставках газа по дальневосточному маршруту

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту.
Это межправительственное соглашение, подписанное 31 января 2023 года, предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", КНР - Китайская национальная нефтегазовая компания.
Логотип компании ПАО Газпром-нефть - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Gazprom International открыла новое газовое месторождение в Бангладеш
Вчера, 13:56
Как отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин, с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 миллиардов кубометров в год. Реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию наших дальневосточных регионов, подчеркивал премьер.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по дальневосточному маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объем поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров.
Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири — 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров
Вчера, 13:36
 
Природный газЭкономикаКитайРоссияГазпромСила Сибири — 2Госдума РФВ мире
 
 
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