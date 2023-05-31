https://ria.ru/20230531/gaz-1875314656.html
Gazprom International открыла новое газовое месторождение в Бангладеш
Gazprom International открыла новое газовое месторождение в Бангладеш - РИА Новости, 31.05.2023
Gazprom International открыла новое газовое месторождение в Бангладеш
Gazprom International открыла новое газовое месторождение "Иллиша-1" (Illisha−1) в Бангладеш, сообщила компания. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:56
2023-05-31T13:56
2023-05-31T17:58
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Gazprom International открыла новое газовое месторождение "Иллиша-1" (Illisha−1) в Бангладеш, сообщила компания."Скважинные испытания, проведённые 14−20 мая на газовой скважине "Иллиша-1" на острове Бхола в Бангладеш, продемонстрировали промышленный приток газа дебитом 19,6 миллиона кубических футов (554 тысячи кубометров) в сутки. Результаты геологоразведочных работ свидетельствуют об открытии нового газового месторождения Иллиша", − говорится в сообщении компании."Иллиша-1" − третья скважина, которую Gazprom International построил в рамках текущего сервисного контракта с бангладешской газодобывающей компанией BAPEX.Ранее в течение 2022–2023 структурное подразделение "Газпрома" пробурило на острове Бхола, крупнейшем в стране, две газовые скважины − "Табги−1" (Tabgi−1) и "Северная Бхола−2" (Bhola North−2). По окончании работ на них также были получены промышленные притоки газа. Суммарный добычной потенциал трёх скважин составил более 60 миллионов кубических футов (1,6 миллиона кубометров) в сутки, уточняет Gazprom International.Сейчас почти весь добываемый на острове газ используется в качестве топлива для газовых электростанций. Прорабатывается вопрос о транспортировке газа на континентальную часть страны и передаче его в национальную газотранспортную систему Бангладеш, говорится в сообщении.Всего за прошедшие десять лет компания Gazprom International в рамках сервисных договоров с бангладешскими государственными газодобывающими предприятиями спроектировала и построила в Бангладеш 20 газовых скважин.
https://ria.ru/20230527/mestorozhdeniya-1874497506.html
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бангладеш, газпром, экономика
Бангладеш, Газпром, Экономика
Gazprom International открыла новое газовое месторождение в Бангладеш
Gazprom International открыла новое газовое месторождение Illisha в Бангладеш
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости
. Gazprom International открыла новое газовое месторождение "Иллиша-1" (Illisha−1) в Бангладеш, сообщила компания
.
"Скважинные испытания, проведённые 14−20 мая на газовой скважине "Иллиша-1" на острове Бхола в Бангладеш, продемонстрировали промышленный приток газа дебитом 19,6 миллиона кубических футов (554 тысячи кубометров) в сутки. Результаты геологоразведочных работ свидетельствуют об открытии нового газового месторождения Иллиша", − говорится в сообщении компании.
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"Иллиша-1" − третья скважина, которую Gazprom International построил в рамках текущего сервисного контракта с бангладешской газодобывающей компанией BAPEX.
Ранее в течение 2022–2023 структурное подразделение "Газпрома
" пробурило на острове Бхола, крупнейшем в стране, две газовые скважины − "Табги−1" (Tabgi−1) и "Северная Бхола−2" (Bhola North−2). По окончании работ на них также были получены промышленные притоки газа. Суммарный добычной потенциал трёх скважин составил более 60 миллионов кубических футов (1,6 миллиона кубометров) в сутки, уточняет Gazprom International.
Сейчас почти весь добываемый на острове газ используется в качестве топлива для газовых электростанций. Прорабатывается вопрос о транспортировке газа на континентальную часть страны и передаче его в национальную газотранспортную систему Бангладеш, говорится в сообщении.
Всего за прошедшие десять лет компания Gazprom International в рамках сервисных договоров с бангладешскими государственными газодобывающими предприятиями спроектировала и построила в Бангладеш 20 газовых скважин.
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