Рейтинг@Mail.ru
Gazprom International открыла новое газовое месторождение в Бангладеш - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 31.05.2023 (обновлено: 17:58 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/gaz-1875314656.html
Gazprom International открыла новое газовое месторождение в Бангладеш
Gazprom International открыла новое газовое месторождение в Бангладеш - РИА Новости, 31.05.2023
Gazprom International открыла новое газовое месторождение в Бангладеш
Gazprom International открыла новое газовое месторождение "Иллиша-1" (Illisha−1) в Бангладеш, сообщила компания. РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:56
2023-05-31T17:58
бангладеш
газпром
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796402251_0:294:3120:2048_1920x0_80_0_0_ef6d6a70b2d806814f9e998bece3c2de.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Gazprom International открыла новое газовое месторождение "Иллиша-1" (Illisha−1) в Бангладеш, сообщила компания."Скважинные испытания, проведённые 14−20 мая на газовой скважине "Иллиша-1" на острове Бхола в Бангладеш, продемонстрировали промышленный приток газа дебитом 19,6 миллиона кубических футов (554 тысячи кубометров) в сутки. Результаты геологоразведочных работ свидетельствуют об открытии нового газового месторождения Иллиша", − говорится в сообщении компании."Иллиша-1" − третья скважина, которую Gazprom International построил в рамках текущего сервисного контракта с бангладешской газодобывающей компанией BAPEX.Ранее в течение 2022–2023 структурное подразделение "Газпрома" пробурило на острове Бхола, крупнейшем в стране, две газовые скважины − "Табги−1" (Tabgi−1) и "Северная Бхола−2" (Bhola North−2). По окончании работ на них также были получены промышленные притоки газа. Суммарный добычной потенциал трёх скважин составил более 60 миллионов кубических футов (1,6 миллиона кубометров) в сутки, уточняет Gazprom International.Сейчас почти весь добываемый на острове газ используется в качестве топлива для газовых электростанций. Прорабатывается вопрос о транспортировке газа на континентальную часть страны и передаче его в национальную газотранспортную систему Бангладеш, говорится в сообщении.Всего за прошедшие десять лет компания Gazprom International в рамках сервисных договоров с бангладешскими государственными газодобывающими предприятиями спроектировала и построила в Бангладеш 20 газовых скважин.
https://ria.ru/20230527/mestorozhdeniya-1874497506.html
https://ria.ru/20230522/mestorozhdeniya-1873383661.html
бангладеш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796402251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc98d3ac226d3a2dd9a592ab023f5bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бангладеш, газпром, экономика
Бангладеш, Газпром, Экономика
Gazprom International открыла новое газовое месторождение в Бангладеш

Gazprom International открыла новое газовое месторождение Illisha в Бангладеш

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании ПАО "Газпром-нефть"
Логотип компании ПАО Газпром-нефть - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип компании ПАО "Газпром-нефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Gazprom International открыла новое газовое месторождение "Иллиша-1" (Illisha−1) в Бангладеш, сообщила компания.
"Скважинные испытания, проведённые 14−20 мая на газовой скважине "Иллиша-1" на острове Бхола в Бангладеш, продемонстрировали промышленный приток газа дебитом 19,6 миллиона кубических футов (554 тысячи кубометров) в сутки. Результаты геологоразведочных работ свидетельствуют об открытии нового газового месторождения Иллиша", − говорится в сообщении компании.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Малабо приглашает Москву участвовать в разработке месторождений нефти
27 мая, 09:18
"Иллиша-1" − третья скважина, которую Gazprom International построил в рамках текущего сервисного контракта с бангладешской газодобывающей компанией BAPEX.
Ранее в течение 2022–2023 структурное подразделение "Газпрома" пробурило на острове Бхола, крупнейшем в стране, две газовые скважины − "Табги−1" (Tabgi−1) и "Северная Бхола−2" (Bhola North−2). По окончании работ на них также были получены промышленные притоки газа. Суммарный добычной потенциал трёх скважин составил более 60 миллионов кубических футов (1,6 миллиона кубометров) в сутки, уточняет Gazprom International.
Сейчас почти весь добываемый на острове газ используется в качестве топлива для газовых электростанций. Прорабатывается вопрос о транспортировке газа на континентальную часть страны и передаче его в национальную газотранспортную систему Бангладеш, говорится в сообщении.
Всего за прошедшие десять лет компания Gazprom International в рамках сервисных договоров с бангладешскими государственными газодобывающими предприятиями спроектировала и построила в Бангладеш 20 газовых скважин.
Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В Сирии обнаружили новые месторождения полезных ископаемых
22 мая, 12:23
 
БангладешГазпромЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала