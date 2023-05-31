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Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 31.05.2023
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13:36 31.05.2023 (обновлено: 13:46 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/gaz-1875308876.html
Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 31.05.2023
Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти на 10%, выше 300 долларов за тысячу кубометров, после сообщений об остановке норвежского СПГ-завода из-за утечки... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T13:36
2023-05-31T13:46
европа
экономика
в мире
цены
природный газ
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти на 10%, выше 300 долларов за тысячу кубометров, после сообщений об остановке норвежского СПГ-завода из-за утечки газа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ранее СМИ сообщили об остановке работы СПГ-завода Hammerfest LNG норвежской Equinor из-за утечки газа. По последним сообщениям, она обнаружена на острове Мелкоя, размер утечки неизвестен.Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 282 доллара за тысячу кубометров (+1%) и после сообщения о случившемся подскочили на 9,2%, до 304,8 доллара. По состоянию на 13.31 мск их стоимость составляла 303,6 доллара (+8,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня − 279,2 доллара за тысячу кубометров.
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европа, экономика, в мире, цены, природный газ
Европа, Экономика, В мире, Цены, Природный газ
Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли на десять процентов из-за остановки норвежского СПГ-завода

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти на 10%, выше 300 долларов за тысячу кубометров, после сообщений об остановке норвежского СПГ-завода из-за утечки газа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ранее СМИ сообщили об остановке работы СПГ-завода Hammerfest LNG норвежской Equinor из-за утечки газа. По последним сообщениям, она обнаружена на острове Мелкоя, размер утечки неизвестен.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 282 доллара за тысячу кубометров (+1%) и после сообщения о случившемся подскочили на 9,2%, до 304,8 доллара. По состоянию на 13.31 мск их стоимость составляла 303,6 доллара (+8,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня − 279,2 доллара за тысячу кубометров.
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