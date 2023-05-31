https://ria.ru/20230531/gaz-1875308876.html

Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 31.05.2023

Цены на газ в Европе превысили 300 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти на 10%, выше 300 долларов за тысячу кубометров, после сообщений об остановке норвежского СПГ-завода из-за утечки... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T13:36

2023-05-31T13:36

2023-05-31T13:46

европа

экономика

в мире

цены

природный газ

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти на 10%, выше 300 долларов за тысячу кубометров, после сообщений об остановке норвежского СПГ-завода из-за утечки газа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ранее СМИ сообщили об остановке работы СПГ-завода Hammerfest LNG норвежской Equinor из-за утечки газа. По последним сообщениям, она обнаружена на острове Мелкоя, размер утечки неизвестен.Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 282 доллара за тысячу кубометров (+1%) и после сообщения о случившемся подскочили на 9,2%, до 304,8 доллара. По состоянию на 13.31 мск их стоимость составляла 303,6 доллара (+8,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня − 279,2 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20230529/tseny-1874732684.html

европа

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, экономика, в мире, цены, природный газ