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ЕС должен предоставить Киеву ощутимые гарантии безопасности, заявил Макрон - РИА Новости, 31.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 31.05.2023 (обновлено: 18:17 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/garantii-1875343320.html
ЕС должен предоставить Киеву ощутимые гарантии безопасности, заявил Макрон
ЕС должен предоставить Киеву ощутимые гарантии безопасности, заявил Макрон - РИА Новости, 31.05.2023
ЕС должен предоставить Киеву ощутимые гарантии безопасности, заявил Макрон
Западные страны должны предоставить Украине "ощутимые и надежные" гарантии безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии форума по РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T15:35
2023-05-31T18:17
в мире
украина
евросоюз
специальная военная операция на украине
эммануэль макрон
владимир зеленский
россия
франция
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ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости. Западные страны должны предоставить Украине "ощутимые и надежные" гарантии безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе, который транслировался на сайте мероприятия."Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог по безопасности. Если мы хотим надежного и долгосрочного мира, если мы хотим быть надёжным партнером Украины, мы должны дать ей средства предотвратить любую новую агрессию, и мы должны включить ее в соглашения по архитектуре безопасности. Я выступаю за то, чтобы дать Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности", - сказал Макрон.По словам Макрона, на это есть две причины, первая из которых - это то, что "Украина сегодня защищает Европу"."Вторая заключается в том, что на Украине сегодня столько оружия, что это в наших интересах, чтобы у нее были надежные гарантии безопасности с нами в многостороннем формате, с поддержкой в многостороннем или двухстороннем плане. Нам необходимо быть гораздо более амбициозными в этом вопросе, чем мы ранее были", - сказал он.Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230524/naryshkin-1873801751.html
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в мире, украина, евросоюз, эммануэль макрон, владимир зеленский, россия, франция, европа
В мире, Украина, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Россия, Франция, Европа
ЕС должен предоставить Киеву ощутимые гарантии безопасности, заявил Макрон

Макрон: Евросоюз должен предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на форуме по безопасности Globsec в Братиславе
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на форуме по безопасности Globsec в Братиславе - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на форуме по безопасности Globsec в Братиславе
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости. Западные страны должны предоставить Украине "ощутимые и надежные" гарантии безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе, который транслировался на сайте мероприятия.
"Мы массово вооружаем Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог по безопасности. Если мы хотим надежного и долгосрочного мира, если мы хотим быть надёжным партнером Украины, мы должны дать ей средства предотвратить любую новую агрессию, и мы должны включить ее в соглашения по архитектуре безопасности. Я выступаю за то, чтобы дать Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности", - сказал Макрон.
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По словам Макрона, на это есть две причины, первая из которых - это то, что "Украина сегодня защищает Европу".
«
"Вторая заключается в том, что на Украине сегодня столько оружия, что это в наших интересах, чтобы у нее были надежные гарантии безопасности с нами в многостороннем формате, с поддержкой в многостороннем или двухстороннем плане. Нам необходимо быть гораздо более амбициозными в этом вопросе, чем мы ранее были", - сказал он.
Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийРоссияФранцияЕвропа
 
 
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