https://ria.ru/20230531/fond-1875404629.html

В Кировской области открыли филиал фонда "Защитники Отечества"

В Кировской области открыли филиал фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 31.05.2023

В Кировской области открыли филиал фонда "Защитники Отечества"

Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T19:17

2023-05-31T19:17

2023-05-31T21:35

кировская область

кировская область

запорожская область

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Региональный филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Основная задача Фонда – комплексное сопровождение ветеранов СВО и их семей. Здесь им будут оказывать помощь по принципу единого окна. "Губернатор Кировской области Александр Соколов вместе с почетными гостями ознакомился с направлениями работы Фонда, а также за круглым столом побеседовал с ветеранами СВО и членами семей", - говорится в сообщении. Участникам мероприятия рассказали, что в числе задач филиала фонда — содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов. Все эти задачи будут реализованы в региональном филиале. Для работы в филиале прошли подготовку 25 социальных координаторов, которые будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам. Как отметил глава региона, социальных координаторов подготовили из состава членов семей военнослужащих – это их матери и жены, которые хорошо понимают, с какими проблемами сталкиваются семьи, какие потребности есть у их мужей и сыновей. "Логистика очень хорошо выстроена, за несколько минут можно сразу составить маршрут получения помощи для каждого обратившегося, будь то военнослужащий или любой из членов его семьи. Область большая, и хорошо, что фонд располагается рядом с вокзалами, чтобы удобно было добираться из других населенных пунктов. И рядом министерство социального развития, чтобы можно было решать более сложные случаи, где требуется дополнительная помощь", - приводятся в сообщении слова Соколова. Еще одна задача Фонда - вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В беседе с военнослужащими и членами их семей глава региона обратил на эту задачу особое внимание и призвал бойцов стать активными участниками встреч с учащимися региона, а также детьми, которые приедут на отдых с освобожденных территорий Запорожской области, из подшефного Кировской области Веселого. Кроме того, фонд "Защитники Отечества" будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей.

https://ria.ru/20230301/kirov-1855222754.html

https://ria.ru/20230221/sokolov-1853513709.html

https://ria.ru/20230228/sotrudnichestvo-1854899073.html

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кировская область, запорожская область, александр соколов