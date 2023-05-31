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В Тамбовской области открылся филиал фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 31.05.2023
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Тамбовская область
 
09:46 31.05.2023 (обновлено: 18:19 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/fond-1875236303.html
В Тамбовской области открылся филиал фонда "Защитники Отечества"
В Тамбовской области открылся филиал фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 31.05.2023
В Тамбовской области открылся филиал фонда "Защитники Отечества"
Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" начал работу в Тамбовской области, сообщает... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T09:46
2023-05-31T18:19
тамбовская область
тамбовская область
вооруженные силы рф
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" начал работу в Тамбовской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава Тамбовской области Максим Егоров принял участие в торжественном мероприятии."Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил важную задачу по поддержке ветеранов спецоперации и членов семей геройски погибших военнослужащих. Сегодня по всей стране открываются филиалы фонда. Это знаковое событие для каждого региона. Фонд будет работать с каждым ветераном СВО и каждой семьей персонально в зависимости от конкретной жизненной ситуации", - сказал в своем выступлении глава области.Как отмечается в сообщении, вопросы всесторонней поддержки участников специальной военной операции и их семей - в зоне особого внимания правительства Тамбовской области с первых дней спецоперации. В регионе действует комплексная система поддержки.Создание Фонда позволит объединить различные структуры и ведомства для оказания необходимой помощи по принципу "одного окна".За каждой семьей закрепят социального координатора, который будет аккумулировать все поступающие вопросы, оказывать комплексную помощь в решении проблем: от медицинской реабилитации до переобучения и трудоустройства.Кроме того, помимо социальных координаторов здесь находятся специалисты службы занятости, медико-социальной экспертизы, социальной защиты, психологической службы.По данным пресс-службы, на начальном этапе региональный филиал расположился в здании Социального МФЦ. Здесь созданы необходимые условия для приема граждан. С 1 августа филиал будет работать в отдельном помещении по адресу: улица Базарная, дом 104.Егоров дал поручение главам городов и районов обустроить доступное рабочее место социального координатора в каждом муниципалитете."Я хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции за мужество и героизм! Каждый из наших военнослужащих совершает подвиг каждый день. Пока наши ребята в который раз спасают мир от нацизма, мы позаботимся об их семьях", – подчеркнул глава региона.Тамбовчане поддерживают наших воинов, в том числе через региональный благотворительный фонд "Развитие Тамбовщины". В фонд уже поступило более 284 миллионов рублей. Среди благотворителей — около трех тысяч организаций и более 15 тысяч физических лиц.Актуальные реквизиты для перечисления средств доступны на сайте благотворительного фонда "Развитие Тамбовщины" во вкладке "Как помочь". Узнать информацию о реквизитах можно по номеру горячей линии службы 122.
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тамбовская область, вооруженные силы рф, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Тамбовская область, Тамбовская область, Вооруженные силы РФ, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
В Тамбовской области открылся филиал фонда "Защитники Отечества"

Тамбовский губернатор Егоров принял участие в открытии филиала фонда "Защитники Отечества"

© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской областиФилиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" начал работу в Тамбовской области
Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции Защитники Отечества начал работу в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской области
Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" начал работу в Тамбовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" начал работу в Тамбовской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава Тамбовской области Максим Егоров принял участие в торжественном мероприятии.
«
"Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил важную задачу по поддержке ветеранов спецоперации и членов семей геройски погибших военнослужащих. Сегодня по всей стране открываются филиалы фонда. Это знаковое событие для каждого региона. Фонд будет работать с каждым ветераном СВО и каждой семьей персонально в зависимости от конкретной жизненной ситуации", - сказал в своем выступлении глава области.
Как отмечается в сообщении, вопросы всесторонней поддержки участников специальной военной операции и их семей - в зоне особого внимания правительства Тамбовской области с первых дней спецоперации. В регионе действует комплексная система поддержки.
Создание Фонда позволит объединить различные структуры и ведомства для оказания необходимой помощи по принципу "одного окна".
За каждой семьей закрепят социального координатора, который будет аккумулировать все поступающие вопросы, оказывать комплексную помощь в решении проблем: от медицинской реабилитации до переобучения и трудоустройства.
Кроме того, помимо социальных координаторов здесь находятся специалисты службы занятости, медико-социальной экспертизы, социальной защиты, психологической службы.
По данным пресс-службы, на начальном этапе региональный филиал расположился в здании Социального МФЦ. Здесь созданы необходимые условия для приема граждан. С 1 августа филиал будет работать в отдельном помещении по адресу: улица Базарная, дом 104.
Егоров дал поручение главам городов и районов обустроить доступное рабочее место социального координатора в каждом муниципалитете.
«
"Я хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции за мужество и героизм! Каждый из наших военнослужащих совершает подвиг каждый день. Пока наши ребята в который раз спасают мир от нацизма, мы позаботимся об их семьях", – подчеркнул глава региона.
Тамбовчане поддерживают наших воинов, в том числе через региональный благотворительный фонд "Развитие Тамбовщины". В фонд уже поступило более 284 миллионов рублей. Среди благотворителей — около трех тысяч организаций и более 15 тысяч физических лиц.
Актуальные реквизиты для перечисления средств доступны на сайте благотворительного фонда "Развитие Тамбовщины" во вкладке "Как помочь". Узнать информацию о реквизитах можно по номеру горячей линии службы 122.
 
Тамбовская областьТамбовская областьВооруженные силы РФФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
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