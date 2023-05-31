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В Тамбовской области открылся филиал фонда "Защитники Отечества"

В Тамбовской области открылся филиал фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 31.05.2023

В Тамбовской области открылся филиал фонда "Защитники Отечества"

Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" начал работу в Тамбовской области, сообщает... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T09:46

2023-05-31T09:46

2023-05-31T18:19

тамбовская область

тамбовская область

вооруженные силы рф

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" начал работу в Тамбовской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава Тамбовской области Максим Егоров принял участие в торжественном мероприятии."Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил важную задачу по поддержке ветеранов спецоперации и членов семей геройски погибших военнослужащих. Сегодня по всей стране открываются филиалы фонда. Это знаковое событие для каждого региона. Фонд будет работать с каждым ветераном СВО и каждой семьей персонально в зависимости от конкретной жизненной ситуации", - сказал в своем выступлении глава области.Как отмечается в сообщении, вопросы всесторонней поддержки участников специальной военной операции и их семей - в зоне особого внимания правительства Тамбовской области с первых дней спецоперации. В регионе действует комплексная система поддержки.Создание Фонда позволит объединить различные структуры и ведомства для оказания необходимой помощи по принципу "одного окна".За каждой семьей закрепят социального координатора, который будет аккумулировать все поступающие вопросы, оказывать комплексную помощь в решении проблем: от медицинской реабилитации до переобучения и трудоустройства.Кроме того, помимо социальных координаторов здесь находятся специалисты службы занятости, медико-социальной экспертизы, социальной защиты, психологической службы.По данным пресс-службы, на начальном этапе региональный филиал расположился в здании Социального МФЦ. Здесь созданы необходимые условия для приема граждан. С 1 августа филиал будет работать в отдельном помещении по адресу: улица Базарная, дом 104.Егоров дал поручение главам городов и районов обустроить доступное рабочее место социального координатора в каждом муниципалитете."Я хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции за мужество и героизм! Каждый из наших военнослужащих совершает подвиг каждый день. Пока наши ребята в который раз спасают мир от нацизма, мы позаботимся об их семьях", – подчеркнул глава региона.Тамбовчане поддерживают наших воинов, в том числе через региональный благотворительный фонд "Развитие Тамбовщины". В фонд уже поступило более 284 миллионов рублей. Среди благотворителей — около трех тысяч организаций и более 15 тысяч физических лиц.Актуальные реквизиты для перечисления средств доступны на сайте благотворительного фонда "Развитие Тамбовщины" во вкладке "Как помочь". Узнать информацию о реквизитах можно по номеру горячей линии службы 122.

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тамбовская область, вооруженные силы рф, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"