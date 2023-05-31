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Песков: Европе придется ответить перед народом о накачке оружием Украины

Песков: Европе придется ответить перед народом о накачке оружием Украины - РИА Новости, 31.05.2023

Песков: Европе придется ответить перед народом о накачке оружием Украины

Рано или поздно Европе придется задуматься и ответить перед своим народом, зачем они накачивают оружием Украину, считает пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T18:42

2023-05-31T18:42

2023-05-31T19:06

специальная военная операция на украине

украина

европа

павел зарубин

россия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рано или поздно Европе придется задуматься и ответить перед своим народом, зачем они накачивают оружием Украину, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом, зачем они это делают, потому что избежать негативных последствий у них не получится. Мы знаем с вами, что на прошлой неделе ФРГ официально вошла в рецессию, и инфляция превышает устойчиво 7%", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, который опубликовал видео у себя в Telegram-канале.На уточняющий вопрос о том, могут ли европейские политики продолжать кормить свой народ русофобией, Песков ответил: "Кормить русофобией можно, и они кормят русофобией, но до определенной степени. Потом это перестает работать, когда денег в кармане становится меньше у них".

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украина, европа, павел зарубин, россия