Рейтинг@Mail.ru
Песков: Европе придется ответить перед народом о накачке оружием Украины - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 31.05.2023 (обновлено: 19:06 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/evropa-1875400853.html
Песков: Европе придется ответить перед народом о накачке оружием Украины
Песков: Европе придется ответить перед народом о накачке оружием Украины - РИА Новости, 31.05.2023
Песков: Европе придется ответить перед народом о накачке оружием Украины
Рано или поздно Европе придется задуматься и ответить перед своим народом, зачем они накачивают оружием Украину, считает пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:42
2023-05-31T19:06
специальная военная операция на украине
украина
европа
павел зарубин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рано или поздно Европе придется задуматься и ответить перед своим народом, зачем они накачивают оружием Украину, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом, зачем они это делают, потому что избежать негативных последствий у них не получится. Мы знаем с вами, что на прошлой неделе ФРГ официально вошла в рецессию, и инфляция превышает устойчиво 7%", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, который опубликовал видео у себя в Telegram-канале.На уточняющий вопрос о том, могут ли европейские политики продолжать кормить свой народ русофобией, Песков ответил: "Кормить русофобией можно, и они кормят русофобией, но до определенной степени. Потом это перестает работать, когда денег в кармане становится меньше у них".
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, павел зарубин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Павел Зарубин, Россия
Песков: Европе придется ответить перед народом о накачке оружием Украины

Песков: Европе придется ответить перед своим народом, зачем они накачивают оружием Украину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рано или поздно Европе придется задуматься и ответить перед своим народом, зачем они накачивают оружием Украину, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом, зачем они это делают, потому что избежать негативных последствий у них не получится. Мы знаем с вами, что на прошлой неделе ФРГ официально вошла в рецессию, и инфляция превышает устойчиво 7%", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, который опубликовал видео у себя в Telegram-канале.
На уточняющий вопрос о том, могут ли европейские политики продолжать кормить свой народ русофобией, Песков ответил: "Кормить русофобией можно, и они кормят русофобией, но до определенной степени. Потом это перестает работать, когда денег в кармане становится меньше у них".
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаПавел ЗарубинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала