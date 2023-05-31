https://ria.ru/20230531/evropa-1875400853.html
Песков: Европе придется ответить перед народом о накачке оружием Украины
Песков: Европе придется ответить перед народом о накачке оружием Украины - РИА Новости, 31.05.2023
Песков: Европе придется ответить перед народом о накачке оружием Украины
Рано или поздно Европе придется задуматься и ответить перед своим народом, зачем они накачивают оружием Украину, считает пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T18:42
2023-05-31T18:42
2023-05-31T19:06
специальная военная операция на украине
украина
европа
павел зарубин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рано или поздно Европе придется задуматься и ответить перед своим народом, зачем они накачивают оружием Украину, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом, зачем они это делают, потому что избежать негативных последствий у них не получится. Мы знаем с вами, что на прошлой неделе ФРГ официально вошла в рецессию, и инфляция превышает устойчиво 7%", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, который опубликовал видео у себя в Telegram-канале.На уточняющий вопрос о том, могут ли европейские политики продолжать кормить свой народ русофобией, Песков ответил: "Кормить русофобией можно, и они кормят русофобией, но до определенной степени. Потом это перестает работать, когда денег в кармане становится меньше у них".
украина
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, павел зарубин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Павел Зарубин, Россия
Песков: Европе придется ответить перед народом о накачке оружием Украины
Песков: Европе придется ответить перед своим народом, зачем они накачивают оружием Украину