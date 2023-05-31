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В ЕС прокомментировали планы Украины стать частью союза в течение двух лет
В ЕС прокомментировали планы Украины стать частью союза в течение двух лет - РИА Новости, 31.05.2023
В ЕС прокомментировали планы Украины стать частью союза в течение двух лет
Планы Украины войти в Европейский союз в течение двух лет "слишком оптимистичные", но не исключено, что процесс переговоров начнется в декабре, если это одобрят РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T12:13
2023-05-31T12:13
2023-05-31T12:13
в мире
украина
киев
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евросоюз
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БРАТИСЛАВА, 31 мая - РИА Новости. Планы Украины войти в Европейский союз в течение двух лет "слишком оптимистичные", но не исключено, что процесс переговоров начнется в декабре, если это одобрят лидеры стран-членов, считает новый посол ЕС на Украине Катарина Матернова. В начале 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает пройти этап переговоров о вступлении в ЕС и стать полноправным членом союза за два года. Украина также рассчитывает в этом году получить политическое решение от ЕС о начале переговоров о вступлении. "Предполагаю, что эта оценка с позиции самого вступления слишком оптимистична, но точные временные рамки я не могу обозначить", - сказала Матернова в интервью словацкому изданию dennikn.sk. При этом она отметила, что Украина способна проводить реформы и делает это довольно быстро. "Могу представить себе сценарий, что Украина уже в декабре начнет переговоры, на это необходимо согласие лидеров стран-членов. Если так произойдет, то при нынешней концентрации духа и мобилизации украинцы могут своим темпом явно удивить", - сказала Матернова. Она была назначена новым послом Европейского союза на Украине в апреле, на этой должности в Киеве она сменит эстонского дипломата Матти Маасикаса. Ожидается, что она приступит к своим обязанностям в сентябре.
https://ria.ru/20230522/avstriya-1873351581.html
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в мире, украина, киев, денис шмыгаль, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Евросоюз
В ЕС прокомментировали планы Украины стать частью союза в течение двух лет
Посол ЕС Матернова: планы Украины войти в союз в течение двух лет слишком оптимистичные
БРАТИСЛАВА, 31 мая - РИА Новости.
Планы Украины войти в Европейский союз в течение двух лет "слишком оптимистичные", но не исключено, что процесс переговоров начнется в декабре, если это одобрят лидеры стран-членов, считает новый посол ЕС на Украине Катарина Матернова.
В начале 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
заявил, что Киев
рассчитывает пройти этап переговоров о вступлении в ЕС и стать полноправным членом союза за два года. Украина также рассчитывает в этом году получить политическое решение от ЕС о начале переговоров о вступлении.
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"Предполагаю, что эта оценка с позиции самого вступления слишком оптимистична, но точные временные рамки я не могу обозначить", - сказала Матернова в интервью словацкому изданию dennikn.sk.
При этом она отметила, что Украина способна проводить реформы и делает это довольно быстро.
"Могу представить себе сценарий, что Украина уже в декабре начнет переговоры, на это необходимо согласие лидеров стран-членов. Если так произойдет, то при нынешней концентрации духа и мобилизации украинцы могут своим темпом явно удивить", - сказала Матернова.
Она была назначена новым послом Европейского союза на Украине в апреле, на этой должности в Киеве она сменит эстонского дипломата Матти Маасикаса. Ожидается, что она приступит к своим обязанностям в сентябре.
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