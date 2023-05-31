https://ria.ru/20230531/ekonomika-1875405250.html

ВВП России в апреле вырос впервые за год

ВВП России в апреле вырос впервые за год - РИА Новости, 31.05.2023

ВВП России в апреле вырос впервые за год

Экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте; за январь-апрель спад... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T19:19

2023-05-31T19:19

2023-05-31T22:08

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

андрей белоусов

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте; за январь-апрель спад оценивается в 0,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике"."В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3% (минус 0,7% в годовом выражении в марте), в том числе с учетом низкой базы", - говорится в документе.Также, по оценке министерства, ВВП в апреле вырос и с исключением сезонного фактора - на 0,2% после роста на 1,1% месяцем ранее. При этом, как отмечается в обзоре, по сравнению с апрелем 2021 года спад ВВП составил 0,6%.Авторы обзора указывают, что поддержку экономике в апреле оказывало промышленное производство – оно выросло с устранением сезонного фактора на 1,8%."Обрабатывающие производства продемонстрировали в апреле высокие темпы роста в годовом выражении: на 8% (после 6,3% в марте), что частично обусловлено эффектом низкой базы прошлого года (к уровню апреля 2021 года – превышение на +5,6%)... В отраслевом разрезе улучшение годовой динамики наблюдалось в нефтеперерабатывающем комплексе: рост на 15,9% год к году после 9,3% год к году месяцем ранее... Значительный вклад в динамику обрабатывающих отраслей в апреле продолжили вносить металлургический и машиностроительный комплексы", - следует из документа.Кроме того, в обзоре отмечается, что рост инвестиций в основной капитал в первом квартале 2023 года на 0,7% в годовом выражении оказался выше ожиданий Минэкономразвития РФ. "Потребительская активность в апреле растет как относительно прошлого года, так и к уровню двухлетней давности. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению был на 7,4% выше уровня прошлого года после минус 1,9% год к году в марте (плюс 0,1% к апрелю 2021 года)", - также добавили в Минэкономразвития.Министерство прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%. В середине мая глава министерства Максим Решетников не исключал, что рост может оказаться чуть выше прогноза министерства. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, рост ВВП РФ в 2023 году может достичь 2% (верхняя граница диапазона прогноза ЦБ).

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф)