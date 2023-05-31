https://ria.ru/20230531/ekonomika-1875405250.html
ВВП России в апреле вырос впервые за год
ВВП России в апреле вырос впервые за год - РИА Новости, 31.05.2023
ВВП России в апреле вырос впервые за год
Экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте; за январь-апрель спад... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:19
2023-05-31T19:19
2023-05-31T22:08
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
андрей белоусов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте; за январь-апрель спад оценивается в 0,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике"."В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3% (минус 0,7% в годовом выражении в марте), в том числе с учетом низкой базы", - говорится в документе.Также, по оценке министерства, ВВП в апреле вырос и с исключением сезонного фактора - на 0,2% после роста на 1,1% месяцем ранее. При этом, как отмечается в обзоре, по сравнению с апрелем 2021 года спад ВВП составил 0,6%.Авторы обзора указывают, что поддержку экономике в апреле оказывало промышленное производство – оно выросло с устранением сезонного фактора на 1,8%."Обрабатывающие производства продемонстрировали в апреле высокие темпы роста в годовом выражении: на 8% (после 6,3% в марте), что частично обусловлено эффектом низкой базы прошлого года (к уровню апреля 2021 года – превышение на +5,6%)... В отраслевом разрезе улучшение годовой динамики наблюдалось в нефтеперерабатывающем комплексе: рост на 15,9% год к году после 9,3% год к году месяцем ранее... Значительный вклад в динамику обрабатывающих отраслей в апреле продолжили вносить металлургический и машиностроительный комплексы", - следует из документа.Кроме того, в обзоре отмечается, что рост инвестиций в основной капитал в первом квартале 2023 года на 0,7% в годовом выражении оказался выше ожиданий Минэкономразвития РФ. "Потребительская активность в апреле растет как относительно прошлого года, так и к уровню двухлетней давности. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению был на 7,4% выше уровня прошлого года после минус 1,9% год к году в марте (плюс 0,1% к апрелю 2021 года)", - также добавили в Минэкономразвития.Министерство прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%. В середине мая глава министерства Максим Решетников не исключал, что рост может оказаться чуть выше прогноза министерства. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, рост ВВП РФ в 2023 году может достичь 2% (верхняя граница диапазона прогноза ЦБ).
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Андрей Белоусов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте; за январь-апрель спад оценивается в 0,6%, говорится в обзоре
Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".
"В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3% (минус 0,7% в годовом выражении в марте), в том числе с учетом низкой базы", - говорится в документе.
Также, по оценке министерства, ВВП в апреле вырос и с исключением сезонного фактора - на 0,2% после роста на 1,1% месяцем ранее. При этом, как отмечается в обзоре, по сравнению с апрелем 2021 года спад ВВП составил 0,6%.
Авторы обзора указывают, что поддержку экономике в апреле оказывало промышленное производство – оно выросло с устранением сезонного фактора на 1,8%.
"Обрабатывающие производства продемонстрировали в апреле высокие темпы роста в годовом выражении: на 8% (после 6,3% в марте), что частично обусловлено эффектом низкой базы прошлого года (к уровню апреля 2021 года – превышение на +5,6%)... В отраслевом разрезе улучшение годовой динамики наблюдалось в нефтеперерабатывающем комплексе: рост на 15,9% год к году после 9,3% год к году месяцем ранее... Значительный вклад в динамику обрабатывающих отраслей в апреле продолжили вносить металлургический и машиностроительный комплексы", - следует из документа.
Кроме того, в обзоре отмечается, что рост инвестиций в основной капитал в первом квартале 2023 года на 0,7% в годовом выражении оказался выше ожиданий Минэкономразвития РФ. "Потребительская активность в апреле растет как относительно прошлого года, так и к уровню двухлетней давности. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению был на 7,4% выше уровня прошлого года после минус 1,9% год к году в марте (плюс 0,1% к апрелю 2021 года)", - также добавили в Минэкономразвития.
Министерство прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%. В середине мая глава министерства Максим Решетников
не исключал, что рост может оказаться чуть выше прогноза министерства. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова
, рост ВВП РФ в 2023 году может достичь 2% (верхняя граница диапазона прогноза ЦБ
).
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