Рейтинг@Mail.ru
ВВП России в апреле вырос впервые за год - РИА Новости, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 31.05.2023 (обновлено: 22:08 31.05.2023)
https://ria.ru/20230531/ekonomika-1875405250.html
ВВП России в апреле вырос впервые за год
ВВП России в апреле вырос впервые за год - РИА Новости, 31.05.2023
ВВП России в апреле вырос впервые за год
Экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте; за январь-апрель спад... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T19:19
2023-05-31T22:08
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
андрей белоусов
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте; за январь-апрель спад оценивается в 0,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике"."В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3% (минус 0,7% в годовом выражении в марте), в том числе с учетом низкой базы", - говорится в документе.Также, по оценке министерства, ВВП в апреле вырос и с исключением сезонного фактора - на 0,2% после роста на 1,1% месяцем ранее. При этом, как отмечается в обзоре, по сравнению с апрелем 2021 года спад ВВП составил 0,6%.Авторы обзора указывают, что поддержку экономике в апреле оказывало промышленное производство – оно выросло с устранением сезонного фактора на 1,8%."Обрабатывающие производства продемонстрировали в апреле высокие темпы роста в годовом выражении: на 8% (после 6,3% в марте), что частично обусловлено эффектом низкой базы прошлого года (к уровню апреля 2021 года – превышение на +5,6%)... В отраслевом разрезе улучшение годовой динамики наблюдалось в нефтеперерабатывающем комплексе: рост на 15,9% год к году после 9,3% год к году месяцем ранее... Значительный вклад в динамику обрабатывающих отраслей в апреле продолжили вносить металлургический и машиностроительный комплексы", - следует из документа.Кроме того, в обзоре отмечается, что рост инвестиций в основной капитал в первом квартале 2023 года на 0,7% в годовом выражении оказался выше ожиданий Минэкономразвития РФ. "Потребительская активность в апреле растет как относительно прошлого года, так и к уровню двухлетней давности. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению был на 7,4% выше уровня прошлого года после минус 1,9% год к году в марте (плюс 0,1% к апрелю 2021 года)", - также добавили в Минэкономразвития.Министерство прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%. В середине мая глава министерства Максим Решетников не исключал, что рост может оказаться чуть выше прогноза министерства. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, рост ВВП РФ в 2023 году может достичь 2% (верхняя граница диапазона прогноза ЦБ).
https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_207:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_7f928906ea215b3258a68934f7bf1ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, андрей белоусов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Андрей Белоусов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ВВП России в апреле вырос впервые за год

МЭР: ВВП России в апреле вырос впервые за год на 3,3 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экономика России в апреле выросла впервые за год - ВВП показал рост на 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте; за январь-апрель спад оценивается в 0,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".
"В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3% (минус 0,7% в годовом выражении в марте), в том числе с учетом низкой базы", - говорится в документе.
Также, по оценке министерства, ВВП в апреле вырос и с исключением сезонного фактора - на 0,2% после роста на 1,1% месяцем ранее. При этом, как отмечается в обзоре, по сравнению с апрелем 2021 года спад ВВП составил 0,6%.
Авторы обзора указывают, что поддержку экономике в апреле оказывало промышленное производство – оно выросло с устранением сезонного фактора на 1,8%.
"Обрабатывающие производства продемонстрировали в апреле высокие темпы роста в годовом выражении: на 8% (после 6,3% в марте), что частично обусловлено эффектом низкой базы прошлого года (к уровню апреля 2021 года – превышение на +5,6%)... В отраслевом разрезе улучшение годовой динамики наблюдалось в нефтеперерабатывающем комплексе: рост на 15,9% год к году после 9,3% год к году месяцем ранее... Значительный вклад в динамику обрабатывающих отраслей в апреле продолжили вносить металлургический и машиностроительный комплексы", - следует из документа.
Кроме того, в обзоре отмечается, что рост инвестиций в основной капитал в первом квартале 2023 года на 0,7% в годовом выражении оказался выше ожиданий Минэкономразвития РФ. "Потребительская активность в апреле растет как относительно прошлого года, так и к уровню двухлетней давности. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению был на 7,4% выше уровня прошлого года после минус 1,9% год к году в марте (плюс 0,1% к апрелю 2021 года)", - также добавили в Минэкономразвития.
Министерство прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году - в диапазоне 0,5-2%. В середине мая глава министерства Максим Решетников не исключал, что рост может оказаться чуть выше прогноза министерства. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, рост ВВП РФ в 2023 году может достичь 2% (верхняя граница диапазона прогноза ЦБ).
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Запад мечтает о поражении России — и ее деньгах
25 мая, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим РешетниковАндрей БелоусовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала