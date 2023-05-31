https://ria.ru/20230531/dtp-1875388807.html

Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР

Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР - РИА Новости, 31.05.2023

Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР

Два человека погибли, еще 10, включая двух детей, доставлены в больницу в результате столкновения маршрутного такси с иномаркой в Эльбрусском районе... РИА Новости, 31.05.2023

2023-05-31T17:54

2023-05-31T17:54

2023-05-31T17:54

происшествия

эльбрусский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще 10, включая двух детей, доставлены в больницу в результате столкновения маршрутного такси с иномаркой в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила на сайте региональная прокуратура. Ранее ГУМЧС РФ по региону сообщало, что в 15.00 в среду на федеральной автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус столкнулись пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Нальчик-Тырныауз, и легковой автомобиль BMW. В результате ДТП погибли два человека, в районную больницу для осмотра были доставлены 12 человек. По данным регионального МВД, в аварии погибли водитель и пассажир иномарки, пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. "В результате дорожно-транспортного происшествия погибло двое граждан, различные травмы получили 10 человек, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры. По факту аварии сотрудниками полиции начата проверка, прокуратура региона взяла ее проведение на контроль. В Минздраве КБР сообщили, что после ДТП в республиканскую клиническую больницу в Нальчике поступило шесть пострадавших, среди которых двое детей. "Сейчас медики оценивают состояние пациентов", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html

эльбрусский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, эльбрусский район, кабардино-балкарская республика (кбр)