https://ria.ru/20230531/dtp-1875388807.html
Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР
Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР - РИА Новости, 31.05.2023
Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР
Два человека погибли, еще 10, включая двух детей, доставлены в больницу в результате столкновения маршрутного такси с иномаркой в Эльбрусском районе... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:54
2023-05-31T17:54
2023-05-31T17:54
происшествия
эльбрусский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще 10, включая двух детей, доставлены в больницу в результате столкновения маршрутного такси с иномаркой в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила на сайте региональная прокуратура. Ранее ГУМЧС РФ по региону сообщало, что в 15.00 в среду на федеральной автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус столкнулись пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Нальчик-Тырныауз, и легковой автомобиль BMW. В результате ДТП погибли два человека, в районную больницу для осмотра были доставлены 12 человек. По данным регионального МВД, в аварии погибли водитель и пассажир иномарки, пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. "В результате дорожно-транспортного происшествия погибло двое граждан, различные травмы получили 10 человек, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры. По факту аварии сотрудниками полиции начата проверка, прокуратура региона взяла ее проведение на контроль. В Минздраве КБР сообщили, что после ДТП в республиканскую клиническую больницу в Нальчике поступило шесть пострадавших, среди которых двое детей. "Сейчас медики оценивают состояние пациентов", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html
эльбрусский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эльбрусский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Эльбрусский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР
Два человека погибли и десять пострадали при столкновении маршрутки с иномаркой в КБР
НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости.
Два человека погибли, еще 10, включая двух детей, доставлены в больницу в результате столкновения маршрутного такси с иномаркой в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила на сайте
региональная прокуратура.
Ранее ГУМЧС РФ по региону сообщало, что в 15.00 в среду на федеральной автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус столкнулись пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Нальчик-Тырныауз, и легковой автомобиль BMW. В результате ДТП погибли два человека, в районную больницу для осмотра были доставлены 12 человек. По данным регионального МВД, в аварии погибли водитель и пассажир иномарки, пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
«
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибло двое граждан, различные травмы получили 10 человек, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры.
По факту аварии сотрудниками полиции начата проверка, прокуратура региона взяла ее проведение на контроль.
В Минздраве КБР сообщили, что после ДТП в республиканскую клиническую больницу в Нальчике поступило шесть пострадавших, среди которых двое детей. "Сейчас медики оценивают состояние пациентов", - добавили в министерстве.
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