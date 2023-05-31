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Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР - РИА Новости, 31.05.2023
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17:54 31.05.2023
https://ria.ru/20230531/dtp-1875388807.html
Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР
Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР - РИА Новости, 31.05.2023
Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР
Два человека погибли, еще 10, включая двух детей, доставлены в больницу в результате столкновения маршрутного такси с иномаркой в Эльбрусском районе... РИА Новости, 31.05.2023
2023-05-31T17:54
2023-05-31T17:54
происшествия
эльбрусский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще 10, включая двух детей, доставлены в больницу в результате столкновения маршрутного такси с иномаркой в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила на сайте региональная прокуратура. Ранее ГУМЧС РФ по региону сообщало, что в 15.00 в среду на федеральной автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус столкнулись пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Нальчик-Тырныауз, и легковой автомобиль BMW. В результате ДТП погибли два человека, в районную больницу для осмотра были доставлены 12 человек. По данным регионального МВД, в аварии погибли водитель и пассажир иномарки, пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. "В результате дорожно-транспортного происшествия погибло двое граждан, различные травмы получили 10 человек, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры. По факту аварии сотрудниками полиции начата проверка, прокуратура региона взяла ее проведение на контроль. В Минздраве КБР сообщили, что после ДТП в республиканскую клиническую больницу в Нальчике поступило шесть пострадавших, среди которых двое детей. "Сейчас медики оценивают состояние пациентов", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html
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происшествия, эльбрусский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Эльбрусский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Прокуратура уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР

Два человека погибли и десять пострадали при столкновении маршрутки с иномаркой в КБР

© Фото : официальный канал ГУ МЧС России по КБР в TelegramДТП на автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус
ДТП на автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© Фото : официальный канал ГУ МЧС России по КБР в Telegram
ДТП на автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 31 мая – РИА Новости. Два человека погибли, еще 10, включая двух детей, доставлены в больницу в результате столкновения маршрутного такси с иномаркой в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила на сайте региональная прокуратура.
Ранее ГУМЧС РФ по региону сообщало, что в 15.00 в среду на федеральной автодороге Прохладный-Баксан-Эльбрус столкнулись пассажирская "Газель", следовавшая по маршруту Нальчик-Тырныауз, и легковой автомобиль BMW. В результате ДТП погибли два человека, в районную больницу для осмотра были доставлены 12 человек. По данным регионального МВД, в аварии погибли водитель и пассажир иномарки, пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
«
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибло двое граждан, различные травмы получили 10 человек, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры.
По факту аварии сотрудниками полиции начата проверка, прокуратура региона взяла ее проведение на контроль.
В Минздраве КБР сообщили, что после ДТП в республиканскую клиническую больницу в Нальчике поступило шесть пострадавших, среди которых двое детей. "Сейчас медики оценивают состояние пациентов", - добавили в министерстве.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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ПроисшествияЭльбрусский районКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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